Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко розповів деталі переговорів щодо енергетичного перемир’я. За його словами, голова фракції та учасник переговорів Давид Арахамія розраховував на зупинку ударів по енергетиці з Росією до кінця року.

Про це Руслан Горбенко сказав в ефірі Вечір.LIVE.

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Енергетичне перемирʼя між Росією та Україною

Горбенко заявив, що перед поїздкою на переговори Арахамія розраховував на енергетичне перемирʼя.

Він зазначив, що українські воїни уже довели свою результативність, успішно уражаючи важливі стратегічні об’єкти противника. Зокрема, станом на 13 листопада виключено 30% нафтопереробної промисловості Росії.

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"Але ми ще маємо півтора місяця до закінчення року, то тут, в принципі, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, то є такі шанси, що завдяки Збройним Силам України, Силам безпілотних систем, буде така суттєва енергетична криза в Росії, яка може зупинити взагалі багато галузей економіки", — зазначив нардеп.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський розповів, що американська сторона вперше поцікавилася, чи погодиться Київ відмовитися від Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

А аналітики ISW зазначили, що позиція російського диктатора Володимира Путіна щодо війни проти України залишається незмінною. Зокрема, РФ продовжує вимагати передачі їй неокупованих частин чотирьох українських областей і водночас намагається схилити США на свій бік.