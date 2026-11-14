Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардеп: Арахамія розраховував на енергетичне перемир’я до кінця року

Нардеп: Арахамія розраховував на енергетичне перемир’я до кінця року

Ua ru
14 листопада 2026 18:47
Ексклюзив
Арахамія очікував на енергетичне перемир’я з Росією до кінця року REUTERS/Rula Rouhana
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко розповів деталі переговорів щодо енергетичного перемир’я. За його словами, голова фракції та учасник переговорів Давид Арахамія розраховував на зупинку ударів по енергетиці з Росією до кінця року.

Про це Руслан Горбенко сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Енергетичне перемирʼя між Росією та Україною

Горбенко заявив, що перед поїздкою на переговори Арахамія розраховував на енергетичне перемирʼя.

 

Він зазначив, що українські воїни уже довели свою результативність, успішно уражаючи важливі стратегічні об’єкти противника. Зокрема, станом на 13 листопада виключено 30% нафтопереробної промисловості Росії.

Читайте також:

"Але ми ще маємо півтора місяця до закінчення року, то тут, в принципі, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, то є такі шанси, що завдяки Збройним Силам України, Силам безпілотних систем, буде така суттєва енергетична криза в Росії, яка може зупинити взагалі багато галузей економіки", — зазначив нардеп.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський розповів, що американська сторона вперше поцікавилася, чи погодиться Київ відмовитися від Донбасу в обмін на гарантії безпеки

А аналітики ISW зазначили, що позиція російського диктатора Володимира Путіна щодо війни проти України залишається незмінною. Зокрема, РФ продовжує вимагати передачі їй неокупованих частин чотирьох українських областей і водночас намагається схилити США на свій бік.

Давид Арахамія війна переговори Україна енергетика Росія енергетичне перемир'я
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації