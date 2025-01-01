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Депортация украинцев из Германии — кому грозит

1 января 2025 13:38
Аркадий Пастула - Редактор
Проект для возвращения украинцев из Германии — как влияют новые заявления на ситуацию
Украинцы за границей. Фото: RFE
Аркадий Пастула - Редактор

Советник президента Александр Камышин объявил о запуске пилотного проекта, направленного на возвращение украинцев из Германии. Эти заявления вызвали волну дезинформации относительно будущего мужчин в странах Евросоюза.

Об этом сообщает ТСН в среду, 1 января.

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Депортация украинцев из Германии

Украинские мужчины призывного возраста, так же как и женщины и дети, имеют право на временную защиту в Германии на гуманитарных основаниях в соответствии с Директивой ЕС 2001/55/EC.

В стране украинцы находятся под временной защитой в соответствии с параграфом №24 "О пребывании иностранных граждан". Вследствие заявлений о депортации мужчины стали активнее обращаться к миграционным экспертам.

"Мужчины призывного возраста, конечно, боятся, что если их право на пребывание является лишь временным и оно не будет продлено, а после возвращения они могут быть наказаны как уклонисты от военной службы или даже попасть в тюрьму", — заявил эксперт организации защиты прав иммиграции Pro Asyl Дирк Морлок.

По его словам, параграф №24 является надежным решением. Он подчеркнул, что право на пребывание не может быть просто так отобрано, и тем более по требованию Украины.

Однако, если рассматривать другие варианты защиты, то "приют" является менее приемлемым вариантом. Сейчас именно по этой схеме в Германии находятся, например, сирийцы и афганцы.

"В процедуре предоставления приюта сначала есть многомесячный запрет на работу. Также необходимо обязательно проживать в приюте для беженцев, чего не требуется при временной защите. Более того, шансы на успех положительного рассмотрения заявления достаточно низкие", — говорит эксперт поддержки PRO ASYL Дирк Морлок.

Он также поделился информацией о решении Высшего административного суда федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, который полностью отклонил заявление украинского мужчины, отказавшегося от военной службы.

Хотя это решение не является обязательным для других федеральных земель, оно имеет прецедентное значение, поскольку является решением высшего суда.

Согласно данным Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF), из 1 399 решений о предоставлении приюта украинцам, только 101 было положительным, что составляет 7%.

Из-за этих и других факторов, мужчинам из Украины, которые подлежат военной службе, целесообразнее обратиться за временной защитой.

Причины, которые могут привести к депортации

Юрист Stron Legal Services Марьяна Гавришко отметила, что страны ЕС придерживается гуманитарного принципа "невозврата". Речь идет о том, что нельзя депортировать беженцев в страну, в которой идет война.

Однако каждая страна ЕС имеет законные механизмы депортации в определенных случаях:

  • грубое нарушение закона;
  • незаконный въезд;
  • нарушение правил пребывания;
  • административные правонарушения.

В случае депортации иностранца его данные могут быть внесены в Шенгенскую Информационную Систему, что ограничит его права на въезд, транзит и пребывание в странах ЕС.

"Однако важно отметить, что для депортации иностранца должны быть веские причины, а решение об этом часто принимается судом. Это гарантирует защиту прав иностранцев", — говорит Гавришко.

Однако военнообязанные граждане, которые находятся за границей более трех месяцев, должны стать на воинский учет в консульствах или посольствах Украины.

"Однако важно понимать, что это не означает автоматическую депортацию граждан стран Европейского Союза. Посольства и консульства имеют обязанность способствовать возвращению военнообязанных путем информирования, но не имеют права вручать повестки или осуществлять депортацию", — отметила юрист.

Адвокат Марина Бекало отметила, что Женевская конвенция запрещает высылку беженцев, которые законно находятся в странах, за исключением случаев, когда это необходимо по соображениям государственной безопасности или общественного порядка. Конвенция также гарантирует беженцам право на свободное передвижение наравне с гражданами этих стран.

"Итак, принудительная высылка беженцев является грубым нарушением норм Международного гуманитарного права. А потому, речь не идет о принуждении и посягательстве на свободы украинских беженцев, которые получили статус защиты после 24 февраля 2022 года. Что означает, что ни одна страна ЕС или другие цивилизованные страны, которые придерживаются международных соглашений, не пойдут по пути нарушения прав и свобод граждан", — подчеркнула Бекало.

Граждане, получившие статус защиты в странах приема, считаются законно находящимися на их территории. Вследствие этого нет оснований для принудительной высылки или отмены статуса защиты, пока в Украине действует военное положение.

"Что будет после 2026 года — никто не знает. И поэтому многие люди, не только мужчины призывного возраста, но и их семьи, женщины, подростки, которые живут в Германии, конечно, хотят знать, какая у них перспектива", — говорит Морлок.

Возможные сценарии следующего года:

  • продление временной защиты;
  • переход на национальные статусы;
  • изменение статуса на постоянный или другой.

Напомним, 31 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин будет продолжать поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Также граждане Украины могут находиться в Германии до 90 дней без статуса беженца, однако необходимо соблюдать таможенные правила.

Европейский союз Германия украинцы заграница мужчины депортация

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