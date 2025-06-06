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День журналиста — Зеленский обратился к украинским медийщикам

6 июня 2025 13:25
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский обратился к журналистам в профессиональный праздник
Владимир Зеленский и журналисты. Фото: Telegram/Zelenskiy
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине в пятницу, 6 июня, празднуют День журналиста. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям профессии и поблагодарил их.

Соответствующее сообщение он обнародовал в Telegram.

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День журналиста

Президент выразил благодарность каждому журналисту, всем работникам медиа и каждому, кто развивает новые информационные платформы и ресурсы. Он отметил, что мир знает, что происходит в Украине, благодаря тысячам наших медийщиков.

  • журналісти тримають інформаційний фронт щодня
    Журналисты на пресс-конференции. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Робота під обстрілами: День журналіста в Україні
    Журналист на месте обстрела. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Журналіст документує наслідки агресії РФ
    Журналист на месте атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Як працюють військові журналісти в Україні
    Журналистка с военным. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • На межі небезпеки: журналісти працюють на лінії фронту
    Журналист возле колючей проволоки. Фото: Telegram/Zelenskiy
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  • журналісти тримають інформаційний фронт щодня
  • Робота під обстрілами: День журналіста в Україні
  • Журналіст документує наслідки агресії РФ
  • Як працюють військові журналісти в Україні
  • На межі небезпеки: журналісти працюють на лінії фронту

"Профессионализм, смелость и энергичность украинских журналистов, наших военных журналистов, всех работников наших медиа, всех, кто создает и распространяет контент на украинском и об Украине на языках мира, — это все тоже наше оружие, наша защита, наша украинская сила. Спасибо вам!", — отметил он.

  • День журналиста — Зеленский обратился к украинским медийщикам - фото 11
    Журналист на месте обстрела. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Ціна журналістики: загиблі медійники внаслідок агресії РФ
    Каска и фотоаппарат в сгоревшем авто. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Журналісти працюють поряд із військовими під час війни РФ
    Журналисты на фронте. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Журналіст серед руїн будівлі після атаки РФ
    Журналист в поврежденном здании. Фото: Telegram/Zelenskiy
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  • День журналиста — Зеленский обратился к украинским медийщикам - фото 11
  • Ціна журналістики: загиблі медійники внаслідок агресії РФ
  • Журналісти працюють поряд із військовими під час війни РФ
  • Журналіст серед руїн будівлі після атаки РФ

Зеленский призвал не забывать имена журналистов, жизни которых унесла российская война с 2014 года.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, в День журналиста российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

В материале Новини.LIVE мы писали о журналистах, погибших в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Владимир Зеленский журналисты СМИ война в Украине День журналиста
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