Зеленский обратился к журналистам в профессиональный праздник

Владимир Зеленский и журналисты. Фото: Telegram/Zelenskiy

В Украине в пятницу, 6 июня, празднуют День журналиста. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям профессии и поблагодарил их.

Соответствующее сообщение он обнародовал в Telegram.

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День журналиста

Президент выразил благодарность каждому журналисту, всем работникам медиа и каждому, кто развивает новые информационные платформы и ресурсы. Он отметил, что мир знает, что происходит в Украине, благодаря тысячам наших медийщиков.

Журналисты на пресс-конференции. Фото: Telegram/Zelenskiy

Журналист на месте обстрела. Фото: Telegram/Zelenskiy

Журналист на месте атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy

Журналистка с военным. Фото: Telegram/Zelenskiy

Журналист возле колючей проволоки. Фото: Telegram/Zelenskiy 1 / 5









"Профессионализм, смелость и энергичность украинских журналистов, наших военных журналистов, всех работников наших медиа, всех, кто создает и распространяет контент на украинском и об Украине на языках мира, — это все тоже наше оружие, наша защита, наша украинская сила. Спасибо вам!", — отметил он.

Журналист на месте обстрела. Фото: Telegram/Zelenskiy

Каска и фотоаппарат в сгоревшем авто. Фото: Telegram/Zelenskiy

Журналисты на фронте. Фото: Telegram/Zelenskiy

Журналист в поврежденном здании. Фото: Telegram/Zelenskiy 1 / 4







Зеленский призвал не забывать имена журналистов, жизни которых унесла российская война с 2014 года.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в День журналиста российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

В материале Новини.LIVE мы писали о журналистах, погибших в результате полномасштабного вторжения России в Украину.