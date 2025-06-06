Зеленский обратился к журналистам в профессиональный праздник

День журналиста — Зеленский обратился к украинским медийщикам
В Украине в пятницу, 6 июня, празднуют День журналиста. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям профессии и поблагодарил их.
Соответствующее сообщение он обнародовал в Telegram.
День журналиста
Президент выразил благодарность каждому журналисту, всем работникам медиа и каждому, кто развивает новые информационные платформы и ресурсы. Он отметил, что мир знает, что происходит в Украине, благодаря тысячам наших медийщиков.
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Журналисты на пресс-конференции. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Журналист на месте обстрела. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Журналист на месте атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Журналистка с военным. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Журналист возле колючей проволоки. Фото: Telegram/Zelenskiy
"Профессионализм, смелость и энергичность украинских журналистов, наших военных журналистов, всех работников наших медиа, всех, кто создает и распространяет контент на украинском и об Украине на языках мира, — это все тоже наше оружие, наша защита, наша украинская сила. Спасибо вам!", — отметил он.
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Журналист на месте обстрела. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Каска и фотоаппарат в сгоревшем авто. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Журналисты на фронте. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Журналист в поврежденном здании. Фото: Telegram/Zelenskiy
Зеленский призвал не забывать имена журналистов, жизни которых унесла российская война с 2014 года.
Напомним, в День журналиста российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.
В материале Новини.LIVE мы писали о журналистах, погибших в результате полномасштабного вторжения России в Украину.
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