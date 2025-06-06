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День журналіста — Зеленський звернувся до українських медійників

6 червня 2025 13:25
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський звернувся до журналістів у професійне свято
Володимир Зеленський та журналісти. Фото: Telegram/Zelenskiy
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у п'ятницю, 6 червня, відзначають День журналіста. Президент України Володимир Зеленський звернувся до представників професії та подякував їм.

Відповідний допис він оприлюднив у Telegram.

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День журналіста 

Президент висловив вдячність кожному журналісту, всім працівникам медіа та кожному, хто розвиває нові інформаційні платформи й ресурси. Він наголосив, що світ знає, що відбувається в Україні, завдяки тисячам наших медійників. 

  • журналісти тримають інформаційний фронт щодня
    Журналісти на пресконференції. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Робота під обстрілами: День журналіста в Україні
    Журналіст на місці обстрілу. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Журналіст документує наслідки агресії РФ
    Журналіст на місці атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Як працюють військові журналісти в Україні
    Журналістка з військовим. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • На межі небезпеки: журналісти працюють на лінії фронту
    Журналіст біля колючого дроту. Фото: Telegram/Zelenskiy
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  • журналісти тримають інформаційний фронт щодня
  • Робота під обстрілами: День журналіста в Україні
  • Журналіст документує наслідки агресії РФ
  • Як працюють військові журналісти в Україні
  • На межі небезпеки: журналісти працюють на лінії фронту

"Фаховість, сміливість та енергійність українських журналістів, наших військових журналістів, усіх працівників наших медіа, усіх, хто створює і поширює контент українською та про Україну мовами світу, — це все теж наша зброя, наш захист, наша українська сила. Дякую вам!" — зазначив він.

  • День журналіста — Зеленський звернувся до українських медійників - фото 11
    Журналіст на місці обстрілу. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Ціна журналістики: загиблі медійники внаслідок агресії РФ
    Каска та фотоапарат в згорілому авто. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Журналісти працюють поряд із військовими під час війни РФ
    Журналісти на фронті. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Журналіст серед руїн будівлі після атаки РФ
    Журналіст у пошкодженій будівлі. Фото: Telegram/Zelenskiy
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  • День журналіста — Зеленський звернувся до українських медійників - фото 11
  • Ціна журналістики: загиблі медійники внаслідок агресії РФ
  • Журналісти працюють поряд із військовими під час війни РФ
  • Журналіст серед руїн будівлі після атаки РФ

Зеленський закликав не забувати імена журналістів, життя яких забрала російська війна з 2014 року.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, у День журналіста російські окупанти завдали масованого удару по Києву, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

У матеріалі Новини.LIVE ми писали про журналістів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Володимир Зеленський журналісти ЗМІ війна в Україні День журналіста
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