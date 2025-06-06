Зеленський звернувся до журналістів у професійне свято

День журналіста — Зеленський звернувся до українських медійників
В Україні у п'ятницю, 6 червня, відзначають День журналіста. Президент України Володимир Зеленський звернувся до представників професії та подякував їм.
Відповідний допис він оприлюднив у Telegram.
День журналіста
Президент висловив вдячність кожному журналісту, всім працівникам медіа та кожному, хто розвиває нові інформаційні платформи й ресурси. Він наголосив, що світ знає, що відбувається в Україні, завдяки тисячам наших медійників.
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Журналісти на пресконференції. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Журналіст на місці обстрілу. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Журналіст на місці атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Журналістка з військовим. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Журналіст біля колючого дроту. Фото: Telegram/Zelenskiy
"Фаховість, сміливість та енергійність українських журналістів, наших військових журналістів, усіх працівників наших медіа, усіх, хто створює і поширює контент українською та про Україну мовами світу, — це все теж наша зброя, наш захист, наша українська сила. Дякую вам!" — зазначив він.
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Журналіст на місці обстрілу. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Каска та фотоапарат в згорілому авто. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Журналісти на фронті. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Журналіст у пошкодженій будівлі. Фото: Telegram/Zelenskiy
Зеленський закликав не забувати імена журналістів, життя яких забрала російська війна з 2014 року.
Нагадаємо, у День журналіста російські окупанти завдали масованого удару по Києву, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.
У матеріалі Новини.LIVE ми писали про журналістів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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