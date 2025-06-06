Зеленський звернувся до журналістів у професійне свято

Володимир Зеленський та журналісти. Фото: Telegram/Zelenskiy

В Україні у п'ятницю, 6 червня, відзначають День журналіста. Президент України Володимир Зеленський звернувся до представників професії та подякував їм.

Відповідний допис він оприлюднив у Telegram.

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День журналіста

Президент висловив вдячність кожному журналісту, всім працівникам медіа та кожному, хто розвиває нові інформаційні платформи й ресурси. Він наголосив, що світ знає, що відбувається в Україні, завдяки тисячам наших медійників.

Журналісти на пресконференції. Фото: Telegram/Zelenskiy

Журналіст на місці обстрілу. Фото: Telegram/Zelenskiy

Журналіст на місці атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy

Журналістка з військовим. Фото: Telegram/Zelenskiy

Журналіст біля колючого дроту. Фото: Telegram/Zelenskiy 1 / 5









"Фаховість, сміливість та енергійність українських журналістів, наших військових журналістів, усіх працівників наших медіа, усіх, хто створює і поширює контент українською та про Україну мовами світу, — це все теж наша зброя, наш захист, наша українська сила. Дякую вам!" — зазначив він.

Журналіст на місці обстрілу. Фото: Telegram/Zelenskiy

Каска та фотоапарат в згорілому авто. Фото: Telegram/Zelenskiy

Журналісти на фронті. Фото: Telegram/Zelenskiy

Журналіст у пошкодженій будівлі. Фото: Telegram/Zelenskiy 1 / 4







Зеленський закликав не забувати імена журналістів, життя яких забрала російська війна з 2014 року.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, у День журналіста російські окупанти завдали масованого удару по Києву, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

У матеріалі Новини.LIVE ми писали про журналістів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.