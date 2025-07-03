Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня День зенитных войск в Украине — Зеленский почтил героев ПВО

День зенитных войск в Украине — Зеленский почтил героев ПВО

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 12:42
Украина отмечает День зенитных ракетных войск ВСУ — поздравление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина сегодня, 3 июля, чествует военнослужащих зенитных ракетных войск. В День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ президент Владимир Зеленский поблагодарил всех военнослужащих, которые ежедневно стоят на страже украинского неба. В своем обращении он отметил, что зенитчики — это те, кто днем и ночью прикрывает тыловые города и защищает фронт от ракет, дронов и авиаударов.

Об этом Владимир Зеленский написал на своем канале в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Владимир Зеленский поздравил военных с Днем зенитных ракетных войск Украины

"В День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ благодарим каждого из вас — тех, кто на фронте защищает наших воинов, и тех, кто позволяет вернуться нормальности в тыловых городах. Всюду вы сохраняете много жизней наших людей", — написал Владимир Зеленский.

Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно 3 июля — согласно приказу министра обороны от 10 февраля 2011 года. Зенитные ракетные войска являются ключевым компонентом системы противовоздушной обороны страны. Они защищают критически важную инфраструктуру, промышленные центры, столицу и боевые подразделения на фронте.

День зенітно ракетних військ
Запуск ракеты. Фото: Генштаб ВСУ

После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года роль зенитных войск существенно возросла. Именно они стали основным щитом против ракетных и дроновых атак, которые регулярно осуществляет враг. Усилия зенитчиков позволили защитить тысячи объектов и спасти бесчисленное количество человеческих жизней.

Благодаря западным партнерам Украина получила современные зенитно-ракетные системы, в частности NASAMS, Patriot и IRIS-T, которые усилили обороноспособность Украины. Также в арсенале остаются и советские комплексы: С-300П, С-125, С-300В, а также ЗРК "Бук". Все они продолжают эффективно выполнять задачи даже в условиях интенсивной войны.

Напомним, также в Украине сегодня впервые за всю историю отмечают День армейской авиации.

Владимир Зеленский почтил пилотов армейской авиации.

Владимир Зеленский праздники ВСУ украинские военные День зенитных ракетных войск
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации