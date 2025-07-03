Украина отмечает День зенитных ракетных войск ВСУ — поздравление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина сегодня, 3 июля, чествует военнослужащих зенитных ракетных войск. В День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ президент Владимир Зеленский поблагодарил всех военнослужащих, которые ежедневно стоят на страже украинского неба. В своем обращении он отметил, что зенитчики — это те, кто днем и ночью прикрывает тыловые города и защищает фронт от ракет, дронов и авиаударов.

Об этом Владимир Зеленский написал на своем канале в Telegram.

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"В День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ благодарим каждого из вас — тех, кто на фронте защищает наших воинов, и тех, кто позволяет вернуться нормальности в тыловых городах. Всюду вы сохраняете много жизней наших людей", — написал Владимир Зеленский.

Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно 3 июля — согласно приказу министра обороны от 10 февраля 2011 года. Зенитные ракетные войска являются ключевым компонентом системы противовоздушной обороны страны. Они защищают критически важную инфраструктуру, промышленные центры, столицу и боевые подразделения на фронте.

Запуск ракеты. Фото: Генштаб ВСУ

После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года роль зенитных войск существенно возросла. Именно они стали основным щитом против ракетных и дроновых атак, которые регулярно осуществляет враг. Усилия зенитчиков позволили защитить тысячи объектов и спасти бесчисленное количество человеческих жизней.

Благодаря западным партнерам Украина получила современные зенитно-ракетные системы, в частности NASAMS, Patriot и IRIS-T, которые усилили обороноспособность Украины. Также в арсенале остаются и советские комплексы: С-300П, С-125, С-300В, а также ЗРК "Бук". Все они продолжают эффективно выполнять задачи даже в условиях интенсивной войны.

Напомним, также в Украине сегодня впервые за всю историю отмечают День армейской авиации.

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