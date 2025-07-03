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День армійської авіації України — Зеленський вшанував військових

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 10:49
Зеленський привітав армійську авіацію ЗСУ з професійним святом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

В Україні сьогодні, 3 липня, відзначають День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Президент Володимир Зеленський звернувся до військових з нагоди цього дня, подякувавши бійцям за щоденну героїчну службу й значний внесок у захист України.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

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У своєму зверненні він відзначив роль армійської авіації у бойових діях, зокрема вогневу підтримку, доставку десанту та зброї, а також евакуацію поранених з найгарячіших ділянок фронту.

Глава держави нагадав про героїчні операції, які стали символом мужності українських льотчиків: оборона Маріуполя, операції на острові Зміїний та інші важливі епізоди, що увійшли в історію війни.

"Завжди памʼятатимемо ваші героїчні операції", — наголосив Зеленський, звертаючись до екіпажів і технічного складу армійської авіації. Він подякував усім, хто щодня забезпечує оборону України з неба, та віддав шану загиблим авіаторам, які віддали життя за державу.

"Пишаємося кожним і кожною", — завершив звернення президент.

Нагадаємо, сьогодні в Україні це свято відзначають вперше. Указ про вшанування військових Президент України видав 8 січня 2025 року.

Також нещодавно Володимир Зеленський підписав нещодавно низку документів для створення трибуналу над Росією.

Володимир Зеленський свята ЗСУ День армійської авіації Сухопутні війська
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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