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День армейской авиации Украины — Зеленский почтил память военных

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 10:49
Зеленский поздравил армейскую авиацию ВСУ с профессиональным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В Украине сегодня, 3 июля, отмечают День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Президент Владимир Зеленский обратился к военным по случаю этого дня, поблагодарив бойцов за ежедневную героическую службу и значительный вклад в защиту Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем канале в Telegram.

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В своем обращении он отметил роль армейской авиации в боевых действиях, в частности огневую поддержку, доставку десанта и оружия, а также эвакуацию раненых с самых горячих участков фронта.

Глава государства напомнил о героических операциях, которые стали символом мужества украинских летчиков: оборона Мариуполя, операции на острове Змеиный и другие важные эпизоды, вошедшие в историю войны.

"Всегда будем помнить ваши героические операции", — подчеркнул Зеленский, обращаясь к экипажам и техническому составу армейской авиации. Он поблагодарил всех, кто ежедневно обеспечивает оборону Украины с неба, и отдал дань уважения погибшим авиаторам, которые отдали жизнь за государство.

"Гордимся каждым и каждой", — завершил обращение президент.

Напомним, сегодня в Украине этот праздник отмечают впервые. Указ о чествовании военных Президент Украины издал 8 января 2025 года.

Также недавно Владимир Зеленский подписал недавно ряд документов для создания трибунала над Россией.

Владимир Зеленский праздники ВСУ День армийской авиации Сухопутные войска
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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