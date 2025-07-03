Україна відзначає День зенітних ракетних військ ЗСУ — привітання Зеленського

День зенітних військ в Україні — Зеленський вшанував героїв ППО
Україна сьогодні, 3 липня, вшановує військовослужбовців зенітних ракетних військ. У День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ президент Володимир Зеленський подякував усім військовослужбовцям, які щодня стоять на сторожі українського неба. У своєму зверненні він наголосив, що зенітники — це ті, хто вдень і вночі прикриває тилові міста та захищає фронт від ракет, дронів і авіаударів.
Про це Володимир Зеленський написав на своєму каналі у Telegram.
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"У День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ дякуємо кожному з вас — тих, хто на фронті захищає наших воїнів, і тих, хто дозволяє повернутися нормальності в тилових містах. Усюди ви зберігаєте багато життів наших людей", — написав Володимир Зеленський.
Це професійне свято відзначається щороку 3 липня — згідно з наказом міністра оборони від 10 лютого 2011 року. Зенітні ракетні війська є ключовим компонентом системи протиповітряної оборони країни. Вони захищають критично важливу інфраструктуру, промислові центри, столицю та бойові підрозділи на фронті.
Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року роль зенітних військ суттєво зросла. Саме вони стали основним щитом проти ракетних і дронових атак, які регулярно здійснює ворог. Зусилля зенітників дали змогу захистити тисячі об’єктів і врятувати незліченну кількість людських життів.
Завдяки західним партнерам Україна отримала сучасні зенітно-ракетні системи, зокрема NASAMS, Patriot та IRIS-T, які підсилили обороноздатність України. Також в арсеналі залишаються і радянські комплекси: С-300П, С-125, С-300В, а також ЗРК "Бук". Усі вони продовжують ефективно виконувати завдання навіть в умовах інтенсивної війни.
Нагадаємо, також в Україні сьогодні вперше за всю історію відзначають День армійської авіації.
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