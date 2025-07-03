Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня День зенітних військ в Україні — Зеленський вшанував героїв ППО

День зенітних військ в Україні — Зеленський вшанував героїв ППО

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 12:42
Україна відзначає День зенітних ракетних військ ЗСУ — привітання Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна сьогодні, 3 липня, вшановує військовослужбовців зенітних ракетних військ. У День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ президент Володимир Зеленський подякував усім військовослужбовцям, які щодня стоять на сторожі українського неба. У своєму зверненні він наголосив, що зенітники — це ті, хто вдень і вночі прикриває тилові міста та захищає фронт від ракет, дронів і авіаударів.

Про це Володимир Зеленський написав на своєму каналі у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Володимир Зеленський привітав військових із Днем зенітних ракетних військ України

"У День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ дякуємо кожному з вас — тих, хто на фронті захищає наших воїнів, і тих, хто дозволяє повернутися нормальності в тилових містах. Усюди ви зберігаєте багато життів наших людей", — написав Володимир Зеленський.

Це професійне свято відзначається щороку 3 липня — згідно з наказом міністра оборони від 10 лютого 2011 року. Зенітні ракетні війська є ключовим компонентом системи протиповітряної оборони країни. Вони захищають критично важливу інфраструктуру, промислові центри, столицю та бойові підрозділи на фронті.

День зенітно ракетних військ
Запуск ракети. Фото: Генштаб ЗСУ

Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року роль зенітних військ суттєво зросла. Саме вони стали основним щитом проти ракетних і дронових атак, які регулярно здійснює ворог. Зусилля зенітників дали змогу захистити тисячі об’єктів і врятувати незліченну кількість людських життів.

Завдяки західним партнерам Україна отримала сучасні зенітно-ракетні системи, зокрема NASAMS, Patriot та IRIS-T, які підсилили обороноздатність України. Також в арсеналі залишаються і радянські комплекси: С-300П, С-125, С-300В, а також ЗРК "Бук". Усі вони продовжують ефективно виконувати завдання навіть в умовах інтенсивної війни.

Нагадаємо, також в Україні сьогодні вперше за всю історію відзначають День армійської авіації. 

Володимир Зеленський вшанував пілотів армійської авіації.

Володимир Зеленський свята ЗСУ українські військові День зенітних ракетних військ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації