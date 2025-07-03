Україна відзначає День зенітних ракетних військ ЗСУ — привітання Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна сьогодні, 3 липня, вшановує військовослужбовців зенітних ракетних військ. У День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ президент Володимир Зеленський подякував усім військовослужбовцям, які щодня стоять на сторожі українського неба. У своєму зверненні він наголосив, що зенітники — це ті, хто вдень і вночі прикриває тилові міста та захищає фронт від ракет, дронів і авіаударів.

Про це Володимир Зеленський написав на своєму каналі у Telegram.

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"У День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ дякуємо кожному з вас — тих, хто на фронті захищає наших воїнів, і тих, хто дозволяє повернутися нормальності в тилових містах. Усюди ви зберігаєте багато життів наших людей", — написав Володимир Зеленський.

Це професійне свято відзначається щороку 3 липня — згідно з наказом міністра оборони від 10 лютого 2011 року. Зенітні ракетні війська є ключовим компонентом системи протиповітряної оборони країни. Вони захищають критично важливу інфраструктуру, промислові центри, столицю та бойові підрозділи на фронті.

Запуск ракети. Фото: Генштаб ЗСУ

Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року роль зенітних військ суттєво зросла. Саме вони стали основним щитом проти ракетних і дронових атак, які регулярно здійснює ворог. Зусилля зенітників дали змогу захистити тисячі об’єктів і врятувати незліченну кількість людських життів.

Завдяки західним партнерам Україна отримала сучасні зенітно-ракетні системи, зокрема NASAMS, Patriot та IRIS-T, які підсилили обороноздатність України. Також в арсеналі залишаються і радянські комплекси: С-300П, С-125, С-300В, а також ЗРК "Бук". Усі вони продовжують ефективно виконувати завдання навіть в умовах інтенсивної війни.

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