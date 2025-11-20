Кравченко заявил о необходимости ужесточить наказание за преступления против детей

Руслан Кравченко. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в День защиты детей заявил, что нынешнее законодательство не дает детям надлежащей защиты. По его словам, это причина реальных трагедий, которых можно было избежать.

Об этом Руслан Кравченко сообщил в Facebook в четверг, 20 ноября.

Защита детей в Украине

"20 ноября — День защиты детей. Это дата, которая заставляет не просто говорить о безопасности. Она заставляет смотреть правде в глаза. А правда сегодня жестока: нынешнее законодательство не дает детям должной защиты. И это не теоретическая проблема — это причина реальных трагедий, которых можно было избежать", — отметил Кравченко.

По его словам, в условиях большой войны дети стали еще более уязвимыми, поскольку они гибнут от ракет и дронов, проходят через оккупацию, депортации и выживают под обстрелами. Однако даже в тылу они остаются беззащитными перед теми, кто способен нанести им вред.

Кравченко отметил, когда страна ежедневно борется за жизнь, закон должен быть бескомпромиссным в защите самых маленьких.

Статистика преступлений в этом году

Генеральный прокурор подчеркнул, что статистика этого года — это предупреждение, которое нельзя игнорировать:

2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах;

652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них — умышленно убиты;

120 детей изнасилованы.

Несмотря на такие масштабы преступлений, суды вынесли лишь 12 приговоров пожизненного заключения. В большинстве случаев наказание составляло от семи до 15 лет. К тому же отдельные осужденные могут освободиться значительно раньше благодаря условно-досрочному освобождению, предусмотренному статьей 81 УК Украины.

"Приведу один из случаев. Восьмимесячный мальчик. Младенец, который не сделал даже первых шагов. Пьяный сожитель матери забил ребенка до смерти. Суд дал ему 15 лет. Мы конечно будем обжаловать этот приговор. Прокурор области лично будет отстаивать справедливость в суде в память об этом ребенке", — отметил Кравченко.

Однако это не единичный эпизод, а следствие системы, которая различает степень беззащитности жертвы и не обеспечивает адекватной ответственности. Генеральный прокурор заявил, что так быть не может, поэтому стоит изменить закон.

Что предлагает Кравченко

В октябре он обратился в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с конкретными предложениями — установить безальтернативное пожизненное лишение свободы в нескольких случаях:

умышленного убийства несовершеннолетнего лица;

изнасилования лица до 14 лет независимо от "согласия";

изнасилование несовершеннолетнего лица.

"Эти изменения не о жестокости. Это о справедливости, о неотвратимости наказания, о четком сигнале преступнику: за посягательство на жизнь или достоинство ребенка ты никогда не вернешься на свободу. Я призываю народных депутатов поддержать нашу инициативу. Не тогда, когда "появится время". А сейчас. Потому что дети не могут ждать, пока закон созреет", — подчеркнул Кравченко.

По его словам, чтобы защищать самых уязвимых, законодательство должно стать сильнее.

