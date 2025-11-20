Кравченко заявив про необхідність посилити покарання за злочини проти дітей

Руслан Кравченко. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у День захисту дітей заявив, що нинішнє законодавство не дає дітям належного захисту. За його словами, це причина реальних трагедій, яких можна було уникнути.

Про це Руслан Кравченко повідомив у Facebook у четвер, 20 листопада.

Реклама

Читайте також:

Захист дітей в Україні

"20 листопада — День захисту дітей. Це дата, яка змушує не просто говорити про безпеку. Вона змушує дивитися правді в очі. А правда сьогодні жорстока: нинішнє законодавство не дає дітям належного захисту. І це не теоретична проблема — це причина реальних трагедій, яких можна було уникнути", — зазначив Кравченко.

За його словами, в умовах великої війни діти стали ще більш вразливими, оскільки вони гинуть від ракет і дронів, проходять через окупацію, депортації та виживають під обстрілами. Однак навіть у тилу вони залишаються беззахисними перед тими, хто здатен завдати їм шкоди.

Кравченко зауважив, коли країна щодня бореться за життя, закон має бути безкомпромісним у захисті найменших.

Статистика злочинів цього року

Генеральний прокурор наголосив, що статистика цього року — це попередження, яке не можна ігнорувати:

2377 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях;

652 постраждали від злочинів проти життя та здоров’я, частина з них — умисно вбиті;

120 дітей зґвалтовані.

Попри такі масштаби злочинів, суди винесли лише 12 вироків довічного ув’язнення. У більшості випадків покарання становило від семи до 15 років. До того ж окремі засуджені можуть звільнитися значно раніше завдяки умовно-достроковому звільненню, передбаченому статтею 81 КК України.

"Наведу один із випадків. Восьмимісячний хлопчик. Немовля, яке не зробило навіть перших кроків. П’яний співмешканець матері забив дитину до смерті. Суд дав йому 15 років. Ми звичайно будемо оскаржувати цей вирок. Прокурор області особисто відстоюватиме справедливість у суді в пам’ять про цю дитину", — зауважив Кравченко.

Однак це не поодинокий епізод, а наслідок системи, яка розрізняє ступінь беззахисності жертви і не забезпечує адекватної відповідальності. Генеральний прокурор заявив, що так бути не може, тому варто змінити закон.

Що пропонує Кравченко

У жовтні він звернувся до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з конкретними пропозиціями — встановити безальтернативне довічне позбавлення волі у декількох випадках:

умисного вбивства неповнолітньої особи;

зґвалтування особи до 14 років незалежно від "згоди";

зґвалтування неповнолітньої особи.

"Ці зміни не про жорстокість. Це про справедливість, про невідворотність покарання, про чіткий сигнал злочинцю: за посягання на життя чи гідність дитини ти ніколи не повернешся на волю. Я закликаю народних депутатів підтримати нашу ініціативу. Не тоді, коли "з’явиться час". А зараз. Бо діти не можуть чекати, поки закон дозріє", — наголосив Кравченко.

За його словами, щоб захищати найвразливіших, законодавство має стати сильнішим.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, що відомо про День захисту дітей в Україні, який вперше відзначають 20 листопада.

Крім того, Live Media HUB запустив проєкт "Діти в медіа". Школярі на практиці побачать, як створюються новини, навчаться критично мислити та довіряти перевіреним джерелам.