Сырский поздравил воинов СБУ с днем военной контрразведки

День военной контрразведки СБУ — Сырский поздравил бойцов
В Украине в среду, 18 декабря, отмечают День военной контрразведки Службы безопасности Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил воинов с профессиональным праздником.
Соответствующее сообщение главком обнародовал в Telegram.
День военной контрразведки СБУ
"Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем военной контрразведки Службы безопасности Украины!" — говорится в сообщении.
Сырский отметил, что во время борьбы за независимость Украины их роль особенно важна. Именно они находятся на передовой невидимого фронта, на котором нужно искать шпионов, диверсантов, предателей и давать им жесткий отпор.
"Решительные действия военной контрразведки, ее патриотизм и профессионализм — обязательная составляющая национальной безопасности и победы Украины", — подчеркнул он.
Главком поблагодарил бойцов за бдительность и верность присяге, за каждый сорванный план российского агрессора, за спасенные жизни военных и гражданских.
Напомним, 12 декабря Сырский поздравил бойцов с Днем Сухопутных войск ВСУ.
А 13 декабря главком встретился с литовской делегацией в Киеве, которую возглавил его коллега Раймундас Уайкшнорас.
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