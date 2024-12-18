Сырский поздравил воинов СБУ с днем военной контрразведки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине в среду, 18 декабря, отмечают День военной контрразведки Службы безопасности Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил воинов с профессиональным праздником.

Соответствующее сообщение главком обнародовал в Telegram.

Читайте также:

День военной контрразведки СБУ

"Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем военной контрразведки Службы безопасности Украины!" — говорится в сообщении.

Сырский отметил, что во время борьбы за независимость Украины их роль особенно важна. Именно они находятся на передовой невидимого фронта, на котором нужно искать шпионов, диверсантов, предателей и давать им жесткий отпор.

"Решительные действия военной контрразведки, ее патриотизм и профессионализм — обязательная составляющая национальной безопасности и победы Украины", — подчеркнул он.

Главком поблагодарил бойцов за бдительность и верность присяге, за каждый сорванный план российского агрессора, за спасенные жизни военных и гражданских.

Скриншот поста Сырского

Напомним, 12 декабря Сырский поздравил бойцов с Днем Сухопутных войск ВСУ.

А 13 декабря главком встретился с литовской делегацией в Киеве, которую возглавил его коллега Раймундас Уайкшнорас.