Сирський привітав воїнів СБУ з днем військової контррозвідки

День військової контррозвідки СБУ — Сирський привітав бійців
В Україні у середу, 18 грудня, відзначають День військової контррозвідки Служби безпеки України. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав воїнів з професійним святом.
Відповідний допис головком оприлюднив у Telegram.
День військової контррозвідки СБУ
"Вітаю вас із професійним святом — Днем військової контррозвідки Служби безпеки України!" — йдеться у повідомленні.
Сирський зауважив, що під час боротьби за незалежність України їхня роль є особливо важливою. Саме вони перебувають на передовій невидимого фронту, на якому потрібно виявляти шпигунів, диверсантів, зрадників та давати їм жорстку відсіч.
"Рішучі дії військової контррозвідки, її патріотизм і професіоналізм — обов’язкова складова національної безпеки та перемоги України", — наголосив він.
Головком подякував бійцям за пильність і вірність присязі, за кожен зірваний план російського агресора, за врятовані життя військових та цивільних громадян.
Нагадаємо, 12 грудня Сирський привітав бійців з Днем Сухопутних військ ЗСУ.
А 13 грудня головком зустрівся з литовською делегацією у Києві, яку очолив його колега Раймундас Вайкшнорас.
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