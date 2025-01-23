День соборности в Филадельфии — украинцы вышли на площадь с флагами

Украинцы на День соборности в Филадельфии. Фото: Новини.LIVE

В городе Филадельфия в США в День Соборности Украины украинцы, которые выехали во время войны, вышли, чтобы образовать живую цепь. Все взяли флаги и плакаты.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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День соборности в Филадельфии

В среду, 22 января, на площади Независимости в Филадельфии 30 украинцев, проживающих в США, собрались на акцию ко Дню соборности Украины. Они взяли с собой украинские флаги и плакаты, где указаны расстояния из их города проживания до родных украинских городов.

Украинцы на День соборности в Филадельфии. Фото: Новини.LIVE

Украинцы на День соборности в Филадельфии. Фото: Новини.LIVE

"Эти плакаты станут символом связи, которая преодолевает любые границы. Плакаты с именами разных городов. Потому что День Соборности как раз о единстве нашего государства, и Запада и Востока. А в сегодняшних реалиях и о единстве украинцев за рубежом", — сказала одна из участниц акции.

Плакат с названием украинского города. Фото: Новини.LIVE

Украинцы на День соборности в Филадельфии. Фото: Новини.LIVE

Украинцы на День соборности в Филадельфии. Фото: Новини.LIVE

Украинцы отметили, что написали важные для них родные города и таким образом создали виртуальную цепь единства, объединяющую людей за границей с родными городами Украины.

"Расстояние не имеет значения. Единство — имеет", — подчеркнули участники.

Напомним, недавно мы писали, что нужно знать о традициях в День соборности Украины.

Также в этот день к украинцам обратился Президент Владимир Зеленский. В поздравлении он объяснил значимость праздника и почему каждый гражданин должен объединиться.