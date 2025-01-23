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День соборності у Філадельфії — фоторепортаж Новини.LIVE

23 січня 2025 11:10
Карина Приходько - Редактор
День соборності у Філадельфії — українці вийшли на площу з прапорами
Українці на День соборності у Філадельфії. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

У місті Філадельфія в США у День Соборності України українці, які виїхали під час війни, вийшли, щоб утворити живий ланцюг. Усі взяли прапори та плакати.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE. 

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День соборності у Філадельфії

У середу, 22 січня, на площі Незалежності у Філадельфії 30 українців, які проживають у США, зібралися на акцію до Дня соборності України. Вони взяли з собою українські прапори та плакати, де вказані відстані з їхнього міста проживання до рідних українських міст.

День соборності у Філадельфії
Українці на День соборності у Філадельфії. Фото: Новини.LIVE
українці у Філадельфії
Українці на День соборності у Філадельфії. Фото: Новини.LIVE

"Ці плакати стануть символом зв’язку, який долає будь-які кордони. Плакати з іменами різних міст. Бо День Соборності як раз про єдність нашої держави, і Заходу і Сходу. А в сьогоднішніх реаліях і про єдність українців закордоном", — сказала одна із учасниць акції. 

День соборності у Філадельфії
Плакат з назвою українського міста. Фото: Новини.LIVE
українці у Філадельфії
Українці на День соборності у Філадельфії. Фото: Новини.LIVE
День соборності у Філадельфії
Українці на День соборності у Філадельфії. Фото: Новини.LIVE

Українці наголосили, що написали важливі для них рідні міста і таким чином створили віртуальний ланцюг єдності, що поєднує людей за кордоном з рідними містами України. 

"Відстань не має значення. Єдність — має", — наголосили учасники. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що потрібно знати про традиції у День соборності України. 

Також у цей день до українців звернувся Президент Володимир Зеленський. У привітанні він пояснив значущість свята та чому кожен громадянин має об'єднатися. 

США українці День Соборності України прапор України фоторепортаж

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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