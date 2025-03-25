Зеленский поздравил и наградил сотрудников СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский на награждении сотрудников СБУ. Фото: ОП

В Украине во вторник, 25 марта, отмечают День Службы безопасности Украины. По этому случаю Президент Владимир Зеленский поздравил сотрудников спецслужбы и наградил их.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Награждение сотрудников СБУ

Зеленский отметил, что СБУ за годы войны стала действительно боевой спецслужбой. Он оценил работу, назвав ее результативной и сильной, которая нужна государству.

Президент Украины Владимир Зеленский на награждении сотрудников СБУ. Фото: ОП

По словам главы государства, воины СБУ задействованы на всех участках обороны. Зеленский отметил, что Украина гордится результатами спецслужбы в битве за Черное море, поскольку морские дроны заставили военные корабли оккупантов прятаться.

"Очень важна боевая работа Службы безопасности Украины по российской нефтеперерабатывающей отрасли — эффект видит весь мир. Хочу также отметить усилия Службы безопасности Украины в защите внутренней ситуации в нашем государстве. Это противодействие российским диверсантам, агентурным сетям и различным операциям России против Украины в тылу", — подчеркнул он.

Украинский лидер призвал никогда не забывать всех воинов СБУ, работников и работниц Службы, которые отдали свою жизнь ради страны.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали о Дне СБУ. Сегодня спецслужба отмечает 33-ю годовщину со дня создания.

Как сообщалось, 20 марта бойцы СБУ и ССО поразили аэродром "Энгельс" в России, где базируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160.