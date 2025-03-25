Зеленський привітав та нагородив співробітників СБУ

Президент України Володимир Зеленський на нагородженні співробітників СБУ. Фото: ОП

В Україні у вівторок, 25 березня, відзначають День Служби безпеки України. З цієї нагоди Президент Володимир Зеленський привітав співробітників спецслужби та нагородив їх.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Нагородження співробітників СБУ

Зеленський наголосив, що СБУ за роки війни стала справді бойовою спецслужбою. Він оцінив роботу, назвавши її результативною та сильною, яка потрібна державі.

Президент України Володимир Зеленський на нагородженні співробітників СБУ. Фото: ОП

За словами глави держави, воїни СБУ залучені на всіх ділянках оборони. Зеленський зауважив, що Україна пишається результатами спецслужби в битві за Чорне море, оскільки морські дрони змусили військові кораблі окупантів ховатися.

"Дуже важлива бойова робота Служби безпеки України щодо російської нафтопереробної галузі – ефект бачить увесь світ. Хочу також відзначити зусилля Служби безпеки України у захисті внутрішньої ситуації в нашій державі. Це протидія російським диверсантам, агентурним мережам та різним операціям Росії проти України в тилу", — наголосив він.

Український лідер закликав ніколи не забувати всіх воїнів СБУ, працівників і працівниць Служби, які віддали своє життя заради країни.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про День СБУ. Сьогодні спецслужба відзначає 33-тю річницю з дня створення.

Як повідомлялося, 20 березня бійці СБУ та ССО уразили аеродром "Енгельс" в Росії, де базуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160.