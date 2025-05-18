День резервиста в Украине - что известно о празднике

Военные ВСУ. Иллюстративное фото: galinfo

В Украине в воскресенье, 18 мая, ежегодно отмечают День резервиста. В этот праздник чествуют военнослужащих резерва, которые входят в состав Вооруженных сил Украины.

Подробнее о празднике рассказали в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто такие резервисты

Отметим, что резервисты — это граждане, которые имеют военный опыт и находятся в резерве ВСУ. Их могут вызвать на службу во время мобилизации, обострения ситуации с безопасностью или для прохождения сборов. Они являются важной составляющей территориальной обороны и оперативного реагирования на вызовы безопасности.

История праздника

Украина является одной из немногих стран, в которых резервистов официально чествуют на национальном уровне.

Указом Президента Украины №17/2019 от 19 января 2019 года День резервиста отмечают ежегодно 18 мая. Целью праздника является поднятие престижа военной службы в резерве, а также признание вклада резервистов в укрепление обороноспособности государства.

В условиях полномасштабной войны роль резервистов в Украине приобрела особое значение — именно они стали основой для быстрого развертывания боевых подразделений, охраны стратегических объектов, участия в боевых действиях и поддержки мобилизационного ресурса.

Напомним, в Украине 15 мая отмечали День вышиванки. В материале Новини.LIVE рассказали об истории украинского символа.

А руководитель ГУР Кирилл Буданов обратился к украинским женщинам в День матери.