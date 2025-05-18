День резервиста в Украине - что известно о празднике

День резервиста — история праздника и значение для Украины
В Украине в воскресенье, 18 мая, ежегодно отмечают День резервиста. В этот праздник чествуют военнослужащих резерва, которые входят в состав Вооруженных сил Украины.
Подробнее о празднике рассказали в материале Новини.LIVE.
Кто такие резервисты
Отметим, что резервисты — это граждане, которые имеют военный опыт и находятся в резерве ВСУ. Их могут вызвать на службу во время мобилизации, обострения ситуации с безопасностью или для прохождения сборов. Они являются важной составляющей территориальной обороны и оперативного реагирования на вызовы безопасности.
История праздника
Украина является одной из немногих стран, в которых резервистов официально чествуют на национальном уровне.
Указом Президента Украины №17/2019 от 19 января 2019 года День резервиста отмечают ежегодно 18 мая. Целью праздника является поднятие престижа военной службы в резерве, а также признание вклада резервистов в укрепление обороноспособности государства.
В условиях полномасштабной войны роль резервистов в Украине приобрела особое значение — именно они стали основой для быстрого развертывания боевых подразделений, охраны стратегических объектов, участия в боевых действиях и поддержки мобилизационного ресурса.
Напомним, в Украине 15 мая отмечали День вышиванки. В материале Новини.LIVE рассказали об истории украинского символа.
А руководитель ГУР Кирилл Буданов обратился к украинским женщинам в День матери.
Читайте Новини.LIVE!