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День резервіста — історія свята і значення для України

18 травня 2025 07:17
Євгенія Брюховецька - редактор
День резервіста в Україні — що відомо про свято
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: galinfo
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у неділю, 18 травня, щороку відзначають День резервіста. В це свято вшановують військовослужбовців резерву, які входять до складу Збройних сил України.

Детальніше про свято розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Хто такі резервісти

Зазначимо, що резервісти — це громадяни, які мають військовий досвід і перебувають у резерві ЗСУ. Їх можуть викликати на службу під час мобілізації, загострення безпекової ситуації або для проходження зборів. Вони є важливою складовою територіальної оборони та оперативного реагування на безпекові виклики.

Історія свята

Україна є однією з небагатьох країн, в яких резервістів офіційно вшановують на національному рівні.

Указом Президента України №17/2019 від 19 січня 2019 року День резервіста відзначають щороку 18 травня. Метою свята є підняття престижу військової служби в резерві, а також визнання внеску резервістів у зміцнення обороноздатності держави.

В умовах повномасштабної війни роль резервістів в Україні набула особливого значення — саме вони стали основою для швидкого розгортання бойових підрозділів, охорони стратегічних об’єктів, участі в бойових діях і підтримки мобілізаційного ресурсу.

Нагадаємо, в Україні 15 травня відзначали День вишиванки. У матеріалі Новини.LIVE розповіли про історію українського символу.

А керівник ГУР Кирило Буданов звернувся до українських жінок в День матері.

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