Тимур Ткаченко поздравил военных с Днем пехоты. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

В среду, 7 мая, в День пехоты, председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился к военнослужащим, которые несут службу на северных рубежах Украины, охраняя государственную границу и обеспечивая безопасность столицы. Он выразил им благодарность.

Об этом Ткаченко сообщил в Telegram.

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Тимур Ткаченко поздравил военных с Днем пехоты

"Отсюда начинается Украина. Здесь начинается оборона Киева", — подчеркнул Ткаченко, выступая перед солдатами, сержантами и офицерами, которые ежедневно выполняют боевые задачи на суше, воде и в небе.

Он подчеркнул, что эти опытные и мотивированные военные являются надежной опорой в деле обороны страны.

Ткаченко передал бойцам искренние слова благодарности от имени Верховного Главнокомандующего и лично поблагодарил за мужество, профессионализм и весомый вклад в укрепление обороноспособности государства.

Тимур Ткаченко поздравил военных с Днем пехоты. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Он также напомнил, что, несмотря на попытки Киева жить мирной жизнью, каждый житель столицы хорошо осознает: спокойствие в городе обеспечивается благодаря ежедневной, самоотверженной службе воинов на передовой.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы наши защитники были обеспечены всем необходимым. Их готовность к борьбе — основа нашей независимости", — отметил Ткаченко.

В завершение он поблагодарил каждого, кто стоит на страже украинской земли, защищая не только границы, но и наши дома, семьи и будущее.

Напомним, ранее мы сообщали о Дне пехоты в Украине. Основными задачами воинов является захват и удержание территорий, а также проведение атак и оборонительных операций.

Кроме того, к пехотинцам с поздравлением обратился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, это те, кто буквально держит украинскую землю на фронте.