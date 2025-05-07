Тимур Ткаченко привітав військових із Днем піхоти. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

У середу, 7 травня, у День піхоти, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до військовослужбовців, які несуть службу на північних рубежах України, охороняючи державний кордон та забезпечуючи безпеку столиці. Він висловив вдячність воїнам.

Про це Ткаченко повідомив у Telegram.

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Тимур Ткаченко привітав військових із Днем піхоти

"Звідси починається Україна. Тут починається оборона Києва", — наголосив Ткаченко, виступаючи перед солдатами, сержантами та офіцерами, які щодня виконують бойові завдання на суші, воді та в небі.

Він підкреслив, що ці досвідчені й вмотивовані військові є надійною опорою у справі оборони країни.

Ткаченко передав бійцям щирі слова вдячності від імені Верховного Головнокомандувача та особисто подякував за мужність, професіоналізм та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності держави.

Тимур Ткаченко привітав військових із Днем піхоти. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Він також нагадав, що, попри намагання Києва жити мирним життям, кожен мешканець столиці добре усвідомлює: спокій у місті забезпечується завдяки щоденній, самовідданій службі воїнів на передовій.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб наші захисники були забезпечені всім необхідним. Їхня готовність до боротьби — основа нашої незалежності", — зазначив Ткаченко.

На завершення він подякував кожному, хто стоїть на варті української землі, обороняючи не лише кордони, а й наші домівки, родини та майбутнє.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про День піхоти в Україні. Основними завданнями воїнів є захоплення та утримання територій, а також проведення атак і оборонних операцій.

Крім того, до піхотинців із привітанням звернувся головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, це ті, хто буквально тримає українську землю на фронті.