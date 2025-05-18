День памяти жертв политических репрессий - Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В воскресенье, 18 мая, Президент Украины Владимир Зеленский отметил символичность того, что День памяти жертв политических репрессий в этом году пришелся на период активной дипломатической работы для прекращения российской агрессии и возвращения украинцев из российского плена. Также украинский лидер поблагодарил международных партнеров.

Свое сообщение глава государства опубликовал в Facebook.

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День памяти жертв политических репрессий

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что Украина не забывает о преступлениях, которые Москва совершала против украинского народа как в прошлом, так и сейчас. По его словам, только независимость и прочная защита от России могут гарантировать сохранение украинской нации и культуры.

"Мы не забываем, что такое Москва и какое зло пришло оттуда для украинцев современных поколений и тех, что были перед нами", — сказал президент.

Он также поблагодарил международных партнеров, которые поддерживают Украину, и пообещал, что государство сделает все возможное, чтобы защитить своих граждан.

"В эти дни все встречи и переговоры были посвящены безопасности и миру для Украины. Спасибо всем в мире, кто помогает Украине. Вечная память нашим людям, чьи жизни были забраны российской репрессивной системой. Обязательно защитим наше государство и людей! Слава Украине! " — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что тотальные репрессии и пропаганда 24/7 в оккупированном россиянами Крыму преследуют местных уже более 10 лет.

Также мы сообщали, что в Крыму представители ФСБ репрессировали работников железной дороги.