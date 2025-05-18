День пам’яті жертв політичних репресій — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У неділю, 18 травня, Президент України Володимир Зеленський наголосив на символічності того, що День пам’яті жертв політичних репресій цього року припав на період активної дипломатичної роботи задля припинення російської агресії та повернення українців з російського полону. Також український лідер подякував міжнародним партнерам.

Свій допис глава держави опублікував у Facebook.

Реклама

Читайте також:

День пам’яті жертв політичних репресій

У своєму зверненні Зеленський підкреслив, що Україна не забуває про злочини, які Москва чинила проти українського народу як у минулому, так і зараз. За його словами, лише незалежність і міцний захист від Росії можуть гарантувати збереження української нації та культури.

"Ми не забуваємо, що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних поколінь і тих, що були перед нами", — сказав президент.

Він також подякував міжнародним партнерам, які підтримують Україну, і пообіцяв, що держава зробить усе можливе, аби захистити своїх громадян.

"Цими днями всі зустрічі й перемовини були присвячені безпеці та миру для України. Дякую всім у світі, хто допомагає Україні. Вічна пам’ять нашим людям, чиї життя були забрані російською репресивною системою. Обов’язково захистимо нашу державу і людей! Слава Україні!" — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що тотальні репресії та пропаганда 24/7 в окупованими росіянами Криму переслідують місцевих вже понад 10 років.

Також ми повідомляли, що у Криму представники ФСБ репресували працівників залізниці.