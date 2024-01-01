День рождения Степана Бандеры — почему РФ до сих пор его боится

Памятник Степану Бандере возле университета в Дублянах после обстрела РФ. Фото: Радио Свобода

В этом году 1 января пройдет ровно 115 лет со дня рождения известнейшего лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. О нем создано множество историй, мифов и выдумок, однако не все из них х правдивые.

Новини.LIVE собрали малоизвестные факты о Степане Бандере и объясняют, почему его так боится Россия.

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Биография Степана Бандеры

Степан Бандера родился в семье греко-католического священника 1 января 1909 года в селе Старый Угринов на Галичине. Сейчас это Ивано-Франковская область, неоднократно подверженная пророссийским нападениям, ведь там находит музей лидера украинского националистического движения.

Еще с самого детства Степан был умным мальчиком, который готовил себя к борьбе: много молился, бил себя цепью и поясом, прокалывал кожу иглами и обливался ледяной водой тайком от родителей. Он считает, что это "упражнения", которые должны были его подготовить к пыткам через его проукраинскую позицию.

Поскольку детство Степана Бандеры выпало на начало Первой мировой войны, то когда мальчику исполнилось пять лет школы в селе не работали. Его учили приглашенные учителя на дому, поскольку он еще и страдал от ревматизма суставов.

Степан Бандера — пластун шалаша "Красная Калина". Фото: из архива

Уже когда будущему проводнику ОУН исполнилось 10 лет, он поступил в Стрыйскую гимназию и уже через четыре года сам начал читать лекции другим гимназистам. Иза своей болезни он довольно долго не мог попасть в "Пласт", хотя очень этого хотел. Ему удалось с третьей попытки. Первые его псевдонимы — Серый, Лис и Баба.

В 1928 году Степан приехал во Львов на учебу в Политехнике в агрономическом отделении и параллельно поступил в подполье ОУН. Однако обучение не было его приоритетом, поскольку он даже не получил диплом и не был в этом заинтересован. Бандеру быстро поглотила национально-патриотическая работа.

Генеральный совет "Отряда Червона калина" в Академическом доме во Львове, октябрь 1928 год. Фото: из архива

В большинстве он занимался просветительской деятельностью: ездил по селам Львовской области с лекциями и одновременно выполнял задачи для Украинской военной организации — распространял подпольные издания и был связным.

В ОУН Бандера поступил еще в 1929 году, даже прибавив себе возраст, ведь в организацию брали с 21 года, а через четыре года стал на западноукраинских землях официальным краевым проводником ОУН. Несмотря на свой довольно юный возраст, он был авторитетным и уважаемым лидером.

Степан Бандера (крайнее дело) во время пластовых путешествий в селе Любинцы на Стрыйщине. Фото: из архива

В ОУН Степан Бандера прибегал к радикальным действиям. По одной из версий он организовал несколько политических убийств, в частности секретаря консульства СССР во Львове Алексея Майлова — как ответ ОУН на организацию Голодомора в Украине.

Однако уже в 1936 году отца украинского национального движения приговорили к пожизненному заключению польские власти. Но уже во время нападения Германии на Польшу в 1939 году он вышел на свободу.

Во время Второй мировой войны Бандера работал над расширением сети освободительной организации на территорию всей Украины. Однако в ОУН начался раскол и часть организации перешла под его личное руководство. Бандера мечтал создать независимое Украинское государство и провозгласил его создание в 1941 году во Львове. Но немецкие власти не поддержали такое решение. Бандеру арестовывают и бросают в концлагерь Заксенхауз.

Степан Бандера после выхода на свободу в 1946 году. Фото: из архива

Освободился Бандера в 1944 году. И сразу вернулся к деятельности в ОУН. В 1959 году в Мюнхене Степана Бандеру убили. Агент Советского Союза Богдан Сташинский застрелил борца за украинскую независимость из пистолета, наполненного ядовитым газом.

Малоизвестные факты о Бандере

Опираясь на материалы "Локальной истории", известно, что о Степане Бандере достаточно мало знают и пишут вне политики и его деятельности в ОУН, хотя он имел достаточно много увлечений и был умел во многих отраслях. К примеру, он наизусть цитировал Священное Писание и "Слово о полку Игоревим". Несмотря на невысокий рост, играл в баскетбол и побеждал на соревнованиях по прыжкам в высоту.

Очень много навыков Степан Бандера приобрел, находясь в Пласте. Летом плавал, зимой катался на лыжах, фотографировал и управлял автомобилем, подаренным ему собратьями. Речь идет о синем Opel' Kapitan, которым он часто ездил как по работе, так путешествовал в Альпы. Однажды, втайне от власти, он даже обустроил деревенскую читальню.

Степан Бандера с супругой и друзьями в горах альпийского Арльберга. Слева направо: Степан Ленковский, Ярослава и Степан Бандера, Дмитрий Мыськив

Одним из требований было составить пластовую умелость "Плавание". Для этого нужно было уметь плавать в одежде и раздеваться в воде, владеть по меньшей мере четырьмя стилями, в частности кролем и брассом, прыгать и нырять, плыть без помощи рук, спасать утопленников и т.д.

Кроме того, у него был очень хороший слух, пел в хоре. Любил патриотические и религиозные песни, колядовал. Знал сотни коломойок

Почему россияне боятся Степана Бандеру

Даже сейчас Бандера остается врагом номер один всех российских властей, главным антигероем российской пропаганды. Он вместе со своими коллегами-революционерами в годы Второй мировой заставили считаться с украинским фактором даже самых мощных игроков. В частности, заставили оба тоталитарных режима — нацистский и коммунистический — почувствовать силу украинского сопротивления.

Он давал достойный отпор советскому террору, а после искусственно созданного голодомора жестоко мстил московско-большевистской агентуре. В частности, убил советского консула.

"ОУН выступает против большевизма потому, что это система, с помощью которой Москва поработила украинскую нацию, уничтожив украинскую государственность. … Большевизм методами физического уничтожения борется на восточноукраинских землях с украинским народом, а именно массовыми расстрелами в подземельях ГПУ, уничтожением голодом миллионов людей и постоянными ссылками в Сибирь, на Соловки", — объяснял сам Бандера цель борьбы против большевиков.

Ночная атака Украины в день рождения Бандеры: что это значит

Сегодня ночью Россия атаковала Львовскую область четырьмя ударными беспилотниками типа "шахед". Из-за попадания обломков БпЛА произошел пожар в музее генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на улице Белогорща во Львове. Также поврежден университет, где Степан Бандера учился сто лет назад.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий заявил, что сегодняшнее бешенство россиян — страх через десятилетие. Они боятся упоминания и памяти о них.

В то же время, член Комитета ВРУ по вопросам госвласти и местного самоуправления Виталий Безгин отмечает, что удар по университету, где учился Степан Бандера и по музею Шухевича — наиболее яркая демонстрация, что настоящая и единственная цель россиян исключительно одна — стереть нас как нацию и стереть всю память о нас.

"Как типичный варвар, Россия не способна ничего создавать, только воровать и уничтожать чужое. Проводник всегда был прав. А у них, конечно, ничего не получится. С Днем Рождения, Степан Андреевич!" – отметил он.

"Символы формируют наш внешний мир. В греческом языке слово "символ" (σύμβολον) означает "общий знак". Поэтому недаром этой ночью враг целил именно в то, что напоминает нам о нашей национально-освободительной борьбе", — высказался по поводу ночного обстрела украинский философ, историк религии, социолог, структурный лингвист, переводчик и общественный деятель Сергей Чаплыгин

Также на российские зверства отреагировали в 3-й штурмовой бригаде.

"Сегодня исполняется 115-я годовщина со дня рождения одного из самых известных украинских националистов, борца за свободную Украину — Степана Бандеры. Человек, верно отстаивавший национальные интересы и за это был убит российским врагом. Тот, в чьем имени нашли вдохновение современные и чей образ сегодня ужасает 146 миллионов человек" , — говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что дело Бандеры до сих пор живет, а последователи сошлись с противником в поединке на поле боя, чтобы уволить Украинское Государство.

Украинский общественно-политический деятель, экс-лидер "Правого сектора" и командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош подчеркнул, что Бандера и Шухевич были не просто друзьями и собратьями, они — те, кто возглавлял национально-освободительное движение украинского народа в течение нескольких десятилетий.

"И эти ребята, так много "залили сала за шкуру" врагам Украины, что те воюют с ними еще и сегодня! Равняемся на Степана Бандеру и Романа Шухевича! Будем достойны их жертвенной жизни! Не бойся, а бойся с врагом! Украинская Идея и Оружие — залог нашей Победы! Да здравствует Украинское Самостоятельное Соборное Государство!" — подчеркнул он.

Ночная атака "шахедов" во Львовскую область

Сегодня, 1 января, во Львовской области раздались взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами.

Отмечается, что в результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар в Белогорще.

Позже мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки БпЛА есть попадание в гражданский объект.

Как стало известно, в первую ночь нового года российские кафиры обстреляли музей имени Романа Шухевича и университет, где сто лет назад учился Степан Бандера.