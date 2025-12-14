День ликвидатора ЧАЭС 2025 — история, дата, факты

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: pp.ua

Ежегодно 14 декабря в Украине отмечают День ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день вспоминают тех, кто остановил одну из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Об истории этого дня и фактах аварии — читайте в материале Новини.LIVE.

День ликвидатора аварии на ЧАЭС

26 апреля 1986 года в Советском Союзе произошла одна из самых страшных в истории человечества техногенная катастрофа — авария на Чернобыльской АЭС. В ту ночь прогремели два мощных взрыва на энергоблоке №4. Вследствие этого разрушилась часть реакторного блока и машинного зала и начался сильный пожар.

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: из открытых источников

В результате, в радиусе 30 километров вокруг атомной станции произошло сильнейшее радиоактивное загрязнение. Из-за этого более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переселиться, а количество жертв этой аварии оценивается в несколько десятков тысяч. Сейчас эта территория до сих пор остается зоной отчуждения.

Последствия этой катастрофы мы чувствуем и по сей день, но последствия могли бы быть в разы хуже, если бы не самоотверженность людей — ликвидаторов аварии.

Известно, что последствия катастрофы устраняли люди с самыми разнообразными профессиями, среди них были пожарные, которые первыми прибыли на станцию в ночь аварии; военные и резервисты; инженеры, атомщики, строители, медики, водители, милиционеры, ученые и работники гражданской обороны. По предварительным данным, по меньшей мере 90 тысяч человек были привлечены. Они тушили пожар после взрыва, выполняли дезактивацию помещений и промплощадки станции, а также территории вокруг.

Ликвидация аварии на ЧАЭС. Фото: из открытых источников

После этого они проектировали и строили объект "Укрытие", который стал саркофагом над разрушенным энергоблоком, а также готовили послеаварийный пуск блоков электростанции.

Для ликвидации аварии были приложены сверхчеловеческие усилия и многие из ликвидаторов заплатили за это своей жизнью и здоровьем. Всего в ликвидации аварии участвовало более 500 тысяч человек.

Строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС закончили 14 декабря 1986 года. В тот же день в 2006 году указом президента Украины учредили День ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как отмечают этот день

День ликвидатора аварии на ЧАЭС — это день памяти и уважения людям, которые остановили страшную катастрофу и не допустили распространения радиации.

Ежегодно 14 декабря неравнодушные возлагают цветы к памятникам ликвидаторам, чтят память о них минутой молчания, проводят тематические уроки и лекции, а также публикуют воспоминания очевидцев и проводят поминальные мероприятия.

