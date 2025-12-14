День ліквідатора ЧАЕС 2025 — історія, дата, факти

Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Фото: pp.ua

Щороку 14 грудня в Україні відзначають День ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У цей день згадують тих, хто зупинив одну з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

Про історію цього дня та факти аварії — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

День ліквідатора аварії на ЧАЕС

26 квітня 1986 року в Радянському Союзі сталася одна з найстрашніших в історії людства техногенна катастрофа — аварія на Чорнобильській АЕС. У цю ніч пролунали два потужних вибухи на енергоблоці №4. Внаслідок цього зруйнувалася частина реакторного блоку і машинного залу і почалася сильна пожежа.

Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Фото: з відкритих джерел

В результаті, у радіусі 30 кілометрів навколо атомної станції сталося найсильніше радіоактивне забруднення. Через це понад 400 тисяч людей були змушені покинути свої домівки та переселитися, а кількість жертв цієї аварії оцінюється у кілька десятків тисяч. Наразі ця територія досі залишається зоною відчуження.

Наслідки цієї катастрофи ми відчуваємо й донині, але наслідки могли б бути в рази гіршими, якби не самовідданість людей — ліквідаторів аварії.

Відомо, що наслідки катастрофи усували люди з найрізноманітнішими професіями, серед них були пожежники, які першими прибули на станцію в ніч аварії; військові та резервісти; інженери, атомники, будівельники, медики, водії, міліціонери, науковці та працівники цивільної оборони. За попередніми даними, щонайменше 90 тисяч осіб були залучені. Вони гасили пожежу після вибуху, виконували дезактивацію приміщень і проммайданчика станції, а також території навколо.

Ліквідація аварії на ЧАЕС. Фото: з відкритих джерел

Після цього вони проєктували і будували об'єкт "Укриття", який став саркофагом над зруйнованим енергоблоком, а також готували післяаварійний пуск блоків електростанції.

Для ліквідації аварії було докладено надлюдських зусиль і багато хто з ліквідаторів заплатили за це своїм життям та здоров'ям. Загалом у ліквідації аварії брало участь понад 500 тисяч осіб.

Будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС закінчили 14 грудня 1986 року. Того ж дня у 2006 році указом президента України заснували День ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як відзначають цей день

День ліквідатора аварії на ЧАЕС — це день пам'яті й шани людям, які зупинили страшну катастрофу та не допустили поширення радіації.

Кожного року 14 грудня небайдужі покладають квіти до пам'ятників ліквідаторам, вшановують пам'ять про них хвилиною мовчання, проводять тематичні уроки та лекції, а також публікують спогади очевидців та проводять поминальні заходи.

Нагадаємо, в Україні 2026 може стати роком вшанування жертв ЧАЕС. "За" проголосували 259 депутатів.

Також ми писали, що у Києві окупанти вбили вдову першої жертви аварії на ЧАЕС. Під час атаки росіян 14 листопада дрон влучив у багатоповерхівку, де проживала жінка.