Демоны среди нас: как бренд UPSLOWUSE переосмыслил украинскую мифологию

Перформативное шоу UPSLOWUSE на Ukrainian Fashion Week FW26-27. Фото: Serhiy Khandusenko

Украинский бренд UPSLOWUSE представил коллекцию LIMINAL. Перформативное шоу посвятили современному переосмыслению украинской демонологии как культурного кода.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на показе и пообщалась с создателями шоу.

Читайте также:

Пятнадцать демонов представили коллекцию LIMINAL от UPSLOWUSE

На главном подиуме Ukrainian Fashion Week бренд UPSLOWUSE представил коллекцию LIMINAL. Перформативное шоу перенесло публику на окраину леса, где потайными тропами шагали сверхсущества со страниц украинской мифологии.

Модели показа UPSLOWUSE. Фото: Serhiy Khandusenko

Герои демонологии существуют вне моральных категорий. Они не вписываются в традиционные представления о добре и зле. Это фигуры границы, перехода и нестабильности. Они не судят и не объясняют — они отражают. Центральная мысль коллекции — "демоны" живут среди нас. А возможно, это и есть мы.

UPSLOWUSE на Ukrainian Fashion Week FW26-27. Фото: Volodymyr Bosak

"Это о дарк эстетике. Мне важно было передать, что это не совсем люди, хотя они имеют человеческий облик, но все же это сверхлюди. Черные ногти и глаза — это об их хищности. Это о том, что они имеют свободу. Проявленные персонажи, которые принимают в себе не только светлую сторону, но и темную. Нет черного и белого, все должно быть в балансе. Тот самый водяной — он как топил людей, так и выносил рыбакам рыбу", — рассказывает о смыслах коллекции креативный директор и дизайнер UPSLOWUSE Мила Оглы.

В процессе создания команда UPSLOWUSE сотрудничала с культурологами и исследовала исторические, народные и устные источники, связанные с украинскими мифическими существами. Они фокусировались не на внешности образов, а на характере и внутренней мотивации. Эти качества были трансформированы в дизайн одежды и пластику персонажей.

Новая коллекция LIMINAL от UPSLOWUSE. Фото: Serhiy Khandusenko

Основа коллекции — апсайкл-изделия из денима и вручную вязаные вещи из переработанной шерсти. Впервые появляется клетчатый мотив, который ранее бренд использовал в качестве внутренней подкладки. Это метафорическое видоизменение, в котором скрытое внутри выглядывает наружу. Дополнили образы анатомической обувью от HODA.concept.

"Джинсы — это наше ДНК бренда. Мы делаем апсайклинг из джинсов, а также вязаные вещи из переработанной шерсти. Был блэкаут, швейные машинки не всегда работали, поэтому мы вязали вручную изделия. Это позволило нам выкрутиться и добавить текстуры. Также это ручная работа — что-то родное, домашнее, свое, как демоны, которые являются нашими, родными. Они в украинской культуре уже давно и это тоже имеет свое значение", — считает Мила Оглы.

Дизайнер Мила Оглы с моделями после показа UPSLOWUSE. Фото: Serhiy Khandusenko

Над созданием перформативного шоу работала женская команда — стилист Оксана Шульц, музыкальное сопровождение написала Кристина Кирик и режиссировала историю Настя Тимусь.

"Все началось с колыбельной, которую нашла Мила. Она натолкнула ее на идею окунуться в украинскую демонологию. Для меня музыка — это то, что скорее ведет нас к изображениям, чем цвет, одежда или, как в данном случае, модели. Я обратилась к электронной музыкантке Кристине Кирик, которая очень нетривиально работает с музыкой. Находит супер низкие низы, которые отражают землю или, наоборот, может попробовать воспроизвести воздух", — рассказала нам режиссер Настя Тимусь.

Демон на показе UPSLOWUSE. Фото: Volodymyr Bosak

Удалось создать музыкальное сопровождение, которое передает эффект колыбельной — состояние между сознанием и сном, в котором переплетаются синтетические, традиционные и глубокие, почти рейвэвские мотивы.

Показ UPSLOWUSE. Фото: Volodymyr Bosak

Сценография показа — это тропы, по которым проходят 15 героев: дикая баба, которая потеряла своего малыша, чугайстер, водяной, черт, мавка и другая нечисть, которая манит и пугает одновременно.

"Каждая модель воплощала своего персонажа. Нам хотелось, чтобы он прошел тропой и нес свою боль, свою жажду. Ведь чернота, часто отброшенная нами в повседневной жизни, наделена смыслом. Каждый из нас несет определенную боль и во время изменений, которые мы переживаем, как на глобальном, так и на внутреннем уровне, необходимо говорить об этих темах. Мне кажется, легче всего обратиться к собственному народу, к собственной традиционности, потому что это то, что нам передали предки, и то, чем мы можем и должны пользоваться", — объясняет Настя Тимусь.

Бекстейдж UPSLOWUSE. Фото: Serhiy Khandusenko

