Демони серед нас: як бренд UPSLOWUSE переосмислив українську міфологію

Перформативне шоу UPSLOWUSE на Ukrainian Fashion Week FW26–27. Фото: Serhiy Khandusenko

Український бренд UPSLOWUSE представив колекцію LIMINAL. Перформативне шоу присвятили сучасному переосмисленню української демонології як культурного коду.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на показі та поспілкувалась з творцями шоу.

Читайте також:

П'ятнадцять демонів представили колекцію LIMINAL від UPSLOWUSE

На головному подіумі Ukrainian Fashion Week бренд UPSLOWUSE презентував колекцію LIMINAL. Перформативне шоу перенесло публіку на околиці лісу, де потаємними стежками крокували надістоти зі сторінок української демонології.

Моделі показу UPSLOWUSE. Фото: Serhiy Khandusenko

Герої демонології існують поза моральними категоріями. Вони не вписуються в традиційні уявлення про добро і зло. Це фігури межі, переходу та нестабільності. Вони не судять і не пояснюють — вони відображають. Центральна думка колекції — "демони" живуть серед нас. А можливо, це і є ми.

UPSLOWUSE на Ukrainian Fashion Week FW26–27. Фото: Volodymyr Bosak

"Це про дарк естетику. Мені важливо було передати, що це не зовсім люди, хоча вони мають людську подобу, але все ж таки це надлюди. Чорні нігті і очі — це про їхню хижість. Це про те, що вони мають свободу. Проявлені персонажі, які приймають в собі не тільки світлу сторону, але і темну. Немає чорного і білого, все повинно бути в балансі. Той самий водяний — він як топив людей, так і виносив рибалкам рибу", — розповідає про сенси колекціїї креативна директорка і дизайнерка UPSLOWUSE Міла Огли.

У процесі створення команда UPSLOWUSE співпрацювала з культурологами та досліджували історичні, народні та усні джерела, пов’язаних з українськими міфічними істотами. Вони фокусували не на зовнішності образів, а на характері та внутрішній мотивації. Ці якости були трансформовані в дизайн одягу та пластику персонажів.

Нова колекція LIMINAL від UPSLOWUSE. Фото: Serhiy Khandusenko

Основа колекції — апсайкл-вироби з деніму та вручну в’язані речі з переробленої шерсті. Уперше з’являється картатий мотив, який раніше бренд використовував, як внутрішню підкладку. Це метафорична видозміна, в якій приховане всередині визирає назовні. Доповнили образи анатомічним взуттям від HODA.concept.

"Джинси — це наше ДНК бренду. Ми робимо апсайклінг з джинсів, а також вʼязані речі з переробленої шерсті. Був блекаут, швейні машинки не завжди працювали, тому ми вʼязали вручну вироби. Це дало нам змогу викрутитися і додати текстури. Також це ручна робота — щось рідне, домашнє, своє, як демони, які є нашими, рідними. Вони в українській культурі вже давно і це теж має своє значення", — вважає Міла Огли.

Дизайнерка Міла Огли з моделями після показу UPSLOWUSE. Фото: Serhiy Khandusenko

Над створенням перформативного шоу працювала жіноча команда — стилістка Оксана Шульц, музичний супровід написала Христина Кірік та режисувала історію Настя Тимусь.

"Все почалося з колискової, яку знайшла Міла. Вона наштовхнула її на ідею зануритися в українську демонологію. Для мене музика — це те, що швидше веде нас до зображень, ніж колір, одяг чи, як в даному випадку, моделі. Я звернулася до електронної музикантки Христини Кірік, котра дуже нетривіально працює з музикою. Знаходить супер низькі низи, які відображають землю або, навпаки, може спробувати відтворити повітря", — розповіла нам режисерка Настя Тимусь.

Демон на показі UPSLOWUSE. Фото: Volodymyr Bosak

Вдалося створити музичний супровід, який передає ефект колискової — стан між свідомістю і сном, в якому переплітаються синтетичні, традиційні і глибокі, майже рейвевські мотиви.

Показ UPSLOWUSE. Фото: Volodymyr Bosak

Сценографія показу — це стежки, якими проходять 15 героїв: дика баба, яка тратила своє маля, чугайстер, водяний, чорт, мавка і інша нечисть, яка вабить і лякає одночасно.

"Кожна модель втілювала свого персонажа. Нам хотілось, щоб він пройшов стежкою і ніс свій біль, свою жагу. Адже чорнота, часто відкинута нами в посвякденному життя, наділена сенсом. Кожен з нас несе певний біль і в час змін, які ми переживаємо, як на глобальному, так і на внутрішньому рівні, необхідно говорити про ці теми. Мені здається, найлегше звернутися до власного народу, до власної традиційності, бо це те, що нам передали предки, і те, чим ми можемо і маємо послуговуватись", — пояснює Настя Тимусь.

Бекстейдж UPSLOWUSE. Фото: Serhiy Khandusenko

