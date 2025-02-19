Стармер позвонил Зеленскому - что известно

Демократически избранный лидер — Стармер позвонил Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Главной темой стало усиление военной поддержки Украины.
Об этом Зеленский написал в своем Telegram.
Что известно о разговоре Зеленского со Стармером
"Для нас очень важна роль Соединенного Королевства в укреплении обороны и безопасности Европы", — подчеркнул Зеленский.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможности поддержки Украины.
Президент подчеркнул, что помощь Великобритании чрезвычайно важна, и Украина всегда будет помнить уважение британского народа к украинцам.
Что Стармер заявил о результатах разговора
Как указано в правительстве Великобритании, Кир Стармер выразил поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что было вполне разумно приостановить выборы во время войны, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны.
"Премьер-министр вновь заявил о своей поддержке усилий под руководством США по установлению длительного мира в Украине, который бы сдержал Россию от любой будущей агрессии", — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о результатах второго саммита по дальнейшей поддержке Украины.
Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителем президента Соединенных Штатов Китом Келлогом.
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