Стармер позвонил Зеленскому - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Главной темой стало усиление военной поддержки Украины.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram.

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Что известно о разговоре Зеленского со Стармером

"Для нас очень важна роль Соединенного Королевства в укреплении обороны и безопасности Европы", — подчеркнул Зеленский.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможности поддержки Украины.

Президент подчеркнул, что помощь Великобритании чрезвычайно важна, и Украина всегда будет помнить уважение британского народа к украинцам.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Что Стармер заявил о результатах разговора

Как указано в правительстве Великобритании, Кир Стармер выразил поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что было вполне разумно приостановить выборы во время войны, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны.

"Премьер-министр вновь заявил о своей поддержке усилий под руководством США по установлению длительного мира в Украине, который бы сдержал Россию от любой будущей агрессии", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о результатах второго саммита по дальнейшей поддержке Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителем президента Соединенных Штатов Китом Келлогом.