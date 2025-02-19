Стармер подзвонив Зеленському - що відомо

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Головною темою стало посилення військової підтримки України.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram.

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Що відомо про розмову Зеленського із Стармером

"Для нас дуже важлива роль Сполученого Королівства у зміцненні оборони та безпеки Європи", — наголосив Зеленський.

Сторони обговорили перспективи подальшої співпраці та можливості підтримки України.

Президент підкреслив, що допомога Великої Британії є надзвичайно важливою, й Україна завжди пам’ятатиме повагу британського народу до українців.

Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Що Стармер заявив про результати розмови

Як зазначено в уряді Великої Британії, Кір Стармер висловив підтримку президенту Зеленському як демократично обраному лідеру України та сказав, що було цілком розумно призупинити вибори під час війни, як це зробила Велика Британія під час Другої світової війни.

"Прем'єр-міністр знову заявив про свою підтримку зусиль під керівництвом США щодо встановлення тривалого миру в Україні, який би стримав Росію від будь-якої майбутньої агресії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном про результати другого саміту щодо подальшої підтримки України.

Крім того, Володимир Зеленський анонсував зустріч із представником президента Сполучених Штатів Кітом Келлогом.