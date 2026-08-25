Дело Мудрой: в САП не видят оснований для подозрения другим

Судебное заседание по делу Ирины Мудрой 25 августа 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре пока не видят оснований для предъявления подозрений другим должностным лицам Офиса президента по делу в отношении бывшего заместителя главы ОПУ Ирины Мудрой. Об этом заявил прокурор САП Виталий Гречишкин. Он отметил, что ситуация может измениться, если в ходе расследования будут собраны соответствующие доказательства.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова из зала суда во вторник, 25 августа.

В деле Мудрой других подозреваемых пока нет

Во время заседания в Высшем антикоррупционном суде по делу в отношении бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой прокурор САП Виталий Гречишкин ответил на вопрос о возможной причастности к делу других должностных лиц.

По словам прокурора, правоохранительные органы пока не комментируют причастность или непричастность лиц, которые не упоминаются в официальном тексте уведомления о подозрении. В то же время он отметил, что в ходе дальнейшего расследования могут быть приняты соответствующие решения, если следствие соберет необходимые доказательства и установит причастность других лиц.

"О причастности или непричастности других лиц, которые не упоминаются в официальном тексте уведомления о подозрении, мы комментировать не будем. Когда будут собраны соответствующие доказательства и установлена в ходе расследования причастность других лиц, обязательно будут приняты соответствующие решения. На данный момент оснований подозревать других лиц нет", — заявил Виталий Гречишкин.

Таким образом, на данный момент по делу Ирины Мудрой другие лица не подозреваются. В то же время в САП допускают принятие соответствующих решений в отношении других лиц в случае установления их причастности и сбора необходимых доказательств в ходе расследования.

Новини.LIVE сообщали, что 25 августа 2026 года ВАКС взял Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен. Во время заседания она заявила, что 232 из 237 разговоров в материалах дела были записаны через микрофон другого человека, которому она доверяла. Мудрая также сказала, что готова объяснить содержание каждой записи и планирует собрать средства на залог.

Новини.LIVE также писали, что во время заседания в ВАКС Ирина Мудрая заявила, что не намерена препятствовать следствию и готова содействовать установлению обстоятельств дела. Она также опровергла, что получала деньги от Максима Микитася, отметив, что ей не передавали средства ни наличными, ни на банковскую карту. Адвокат Мудрой проанализировал записи НСРД и подчеркнул, что слова Микитася о "совместном интересе" сами по себе не подтверждают заинтересованности Мудрой.