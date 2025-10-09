Видео
Делегация Украины поедет в США на следующей неделе — Зеленский

Делегация Украины поедет в США на следующей неделе — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 10:33
Зеленский назвал цели визита делегации Украины в США
Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: Зеленский/Telegram

В начале следующей недели украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправится в Соединенные Штаты. Главными темами визита станут санкционная политика против России, вопросы энергетики, систем ПВО и замороженных активов.

Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

Украинская делегация отправится в США

Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале следующей недели украинская делегация отправится в США для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества. В состав делегации войдут премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк. По его словам, в повестку дня войдут вопросы санкций, ПВО, энергетики и переговорного процесса.

"Мы благодарны США и президенту Трампу. Сотрудничество с США продолжается. Команда во главе с премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что визит также связан с подготовкой дальнейшей работы "Коалиции желающих", которая будет собираться в октябре-ноябре. По его словам, важным аспектом станет позиция американской стороны относительно войны, поскольку "Америка понимает, что Россия врет". Зеленский отметил, что такая совместная оценка событий имеет значение для дальнейшей поддержки Украины и приближения мира.

Напомним, что Зеленский провел рабочее совещание со Свириденко, во время которого обсудили восстановление энергетической инфраструктуры после российских ударов.

Ранее мы также информировали, что Зеленский заявил о поддержке вступления Украины в ЕС большинством стран-членов, отметив, что только Венгрия сопротивляется этому процессу.

Владимир Зеленский США Андрей Ермак Дональд Трамп Юлия Свириденко
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
