Дефицит бензина в РФ: россияне массово скупают канистры

Мужчина заправляет канистру. Фото: Freepik

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Россияне на фоне новой волны топливного кризиса начали массово искать канистры для бензина. Всплеск поисковых запросов зафиксирован как на Wildberries, так и в других поисковых системах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Moscow Times.

Жители России в поисках канистр для бензина

Согласно росСМИ, за неделю поисковые запросы на канистры на Wildberries выросли в 4 раза и превысили 106 тысяч. Но это далеко не одна платформа, где зафиксирован рост интереса к емкостям для хранения топлива.

Статистика "Яндекса" показывает, что в период с 10 по 16 августа число запросов "канистра" достигло 450 тысяч, увеличившись на 39%. Фразу "канистра для бензина" искали 139 тысяч раз, что на 71% больше, чем в начале августа. Такая же динамика наблюдается и в Google.

Сами россияне в комментариях на маркетплейсах связывают покупку канистр с очередями на заправках и сложностями с поисков топлива.

Отметим, что топливный кризис в РФ снова усилился из-за новых ударов Украины по российским НПЗ в конце июля и начале августа. Только в августе были остановлены четыре крупные предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны лишь на 28,1% заправок по стране, а 19 августа несколько сетей ввели лимиты на продажу топлива в Москве:

"Роснефть" — до 30 литров на авто;

"Татнефть" — до 50 литров;

"Газпромнефть" — до 40-60 литров в зависимости от типа АЗС.

По данным Reuters, ограничения на продажу топлива введены как минимум в 10 регионах. Также источники агентства сообщало, что российские власти начали перенаправлять бензин в Москву из других регионов.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 и 16 августа в Москве и ряде регионов России водители массово выстроились в очередь на АЗС из-за дефицита бензина. Причем в отдельных областях некоторые марки топлива отсутствовали.

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