Закупали некачественные аптечки для бойцов - ГБР разоблачило схему

ГБР разоблачило схему покупки некачественных аптечек для ВСУ
Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование относительно поставки некачественных аптечек в военный учебный центр на сумму 58,5 млн гривен. Военные чиновники не обеспечили надлежащий контроль качества поставленной продукции.
Об этом пишет пресс-служба ГБР 20 февраля.
Что известно о закупках некачественных аптечек для бойцов
ГБР совместно с СБУ разоблачило бывшего начальника военного учебного центра, начальника медицинской службы и восьмерых частных предпринимателей, причастных к поставке некачественных военных аптечек.
Между учебным центром и частными предпринимателями было заключено восемь договоров на поставку 30 773 аптечек на общую сумму 58,5 млн гривен. Военные чиновники не обеспечили надлежащий контроль качества поставленной продукции.
Экспертиза установила, что аптечки не соответствуют действующим нормам, содержат неполный набор необходимых компонентов, а имеющиеся препараты не соответствуют надлежащему качеству. Использование таких аптечек могло угрожать здоровью военнослужащих. Из-за поставок некачественной продукции государству нанесен ущерб на 58,5 млн гривен.
Как накажут нарушителей
Бывший начальник учебного центра обвиняется в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), начальник медицинской службы — в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.
С целью возмещения нанесенного ущерба судом наложены аресты на имущество фигурантов дела.
Напомним, ГБР разоблачило коррупционную схему на более 101 миллион гривен, связанную с завышенными ценами на топливную древесину для украинской армии.
Также ГБР раскрыло схему кражи государственных средств путем закупки запчастей для бронетехники по значительно завышенным ценам.
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