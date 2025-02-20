Закупали некачественные аптечки для бойцов - ГБР разоблачило схему

Правоохранители разоблачили нарушителей. Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование относительно поставки некачественных аптечек в военный учебный центр на сумму 58,5 млн гривен. Военные чиновники не обеспечили надлежащий контроль качества поставленной продукции.

Об этом пишет пресс-служба ГБР 20 февраля.

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ГБР совместно с СБУ разоблачило бывшего начальника военного учебного центра, начальника медицинской службы и восьмерых частных предпринимателей, причастных к поставке некачественных военных аптечек.

Между учебным центром и частными предпринимателями было заключено восемь договоров на поставку 30 773 аптечек на общую сумму 58,5 млн гривен. Военные чиновники не обеспечили надлежащий контроль качества поставленной продукции.

Правоохранители задержали нарушителей. Фото: ГБР

Экспертиза установила, что аптечки не соответствуют действующим нормам, содержат неполный набор необходимых компонентов, а имеющиеся препараты не соответствуют надлежащему качеству. Использование таких аптечек могло угрожать здоровью военнослужащих. Из-за поставок некачественной продукции государству нанесен ущерб на 58,5 млн гривен.

Некачественные аптечки. Фото: ГБР

Как накажут нарушителей

Бывший начальник учебного центра обвиняется в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), начальник медицинской службы — в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.

С целью возмещения нанесенного ущерба судом наложены аресты на имущество фигурантов дела.

Напомним, ГБР разоблачило коррупционную схему на более 101 миллион гривен, связанную с завышенными ценами на топливную древесину для украинской армии.

Также ГБР раскрыло схему кражи государственных средств путем закупки запчастей для бронетехники по значительно завышенным ценам.