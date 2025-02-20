Закупали неякісні аптечки для бійців - ДБР викрило схему

Правоохоронці викрили порушників. Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо постачання неякісних аптечок до військового навчального центру на суму 58,5 млн гривень. Військові посадовці не забезпечили належний контроль якості поставленої продукції.

Про це пише пресслужба ДБР 20 лютого.

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ДБР спільно з СБУ викрило колишнього начальника військового навчального центру, начальника медичної служби та вісьмох приватних підприємців, причетних до постачання неякісних військових аптечок.

Між навчальним центром та приватними підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 773 аптечок на загальну суму 58,5 млн гривень. Військові посадовці не забезпечили належний контроль якості поставленої продукції.

Правоохоронців затримали порушників. Фото: ДБР

Експертиза встановила, що аптечки не відповідають чинним нормам, містять неповний набір необхідних компонентів, а наявні препарати не відповідають належній якості. Використання таких аптечок могло загрожувати здоров’ю військовослужбовців. Через постачання неякісної продукції державі завдано збитків на 58,5 млн гривень.

Неякісні аптечки. Фото: ДБР

Як покарають порушників

Колишній начальник навчального центру обвинувачується у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України), начальник медичної служби — у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.

З метою відшкодування завданих збитків судом накладено арешти на майно фігурантів справи.

Нагадаємо, ДБР викрило корупційну схему на понад 101 мільйон гривень, пов’язану із завищеними цінами на паливну деревину для української армії.

Також ДБР розкрило схему дерибану державних коштів шляхом закупівлі запчастин для бронетехніки за значно завищеними цінами.