Помощница судьи сливала данные — дело передали в суд

Следственные действия ГБР. Фото: Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу помощницы судьи Днепровского апелляционного суда. Женщина была причастна к систематической передаче закрытой информации из Единого государственного реестра судебных решений лицам, связанным с уголовными структурами.

Об этом сообщила прессслужба ГБР .

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Следствие установило, что помощница судьи поддерживала тесные связи с представителями местного криминалитета. Она помогала им получать информацию о будущих следственных действиях, обысках и других деталях уголовных производств, которые могли бы касаться их деятельности или окружения.

Следственные действия. Фото: ГБР

Для этого женщина регулярно получала фамилии лиц, которых нужно было проверить, через мессенджеры. Затем она входила в закрытую базу данных и проверяла реестр.

Согласно договоренностям со своими сообщниками, она должна была проводить такие проверки как минимум дважды в неделю.

Следователи задокументировали многочисленные случаи незаконного доступа к реестру и передаче конфиденциальной информации. Выявлено, что передаваемые данные использовались уголовниками во избежание следственных действий или подготовки к ним.

После разоблачения незаконной деятельности женщина была уволена с должности.

В настоящее время ей грозит судебное разбирательство, где будет решен вопрос об ответственности за злоупотребление служебным положением и передаче закрытых данных посторонним лицам.

Напомним, в Одесской области возник скандал — военные остались без боеприпасов якобы из-за действий ГБР. Также ГБР разоблачило Криворожское предприятие, которое передало ВСУ некачественные спальники.