Помічниця судді зливала дані — справу передали до суду

Слідчі дії ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України завершили досудове розслідування у справі помічниці судді Дніпровського апеляційного суду. Жінка була причетна до систематичної передачі закритої інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень особам, пов’язаним із кримінальними структурами.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Слідство встановило, що помічниця судді підтримувала тісні зв’язки із представниками місцевого криміналітету. Вона допомагала їм отримувати інформацію про майбутні слідчі дії, обшуки та інші деталі кримінальних проваджень, які могли стосуватися їхньої діяльності або оточення.

Слідчі дії. Фото: ДБР

Для цього жінка регулярно отримувала прізвища осіб, яких потрібно було перевірити, через месенджери. Потім вона входила до закритої бази даних і перевіряла реєстр.

Згідно з домовленостями зі своїми спільниками, вона мала здійснювати такі перевірки як мінімум двічі на тиждень.

Слідчі задокументували численні випадки незаконного доступу до реєстру та передачі конфіденційної інформації. Виявлено, що передані дані використовувалися кримінальниками для уникнення слідчих дій або підготовки до них.

Після викриття незаконної діяльності жінка була звільнена з посади.

Наразі їй загрожує судовий розгляд, де буде вирішено питання про відповідальність за зловживання службовим становищем та передачу закритих даних стороннім особам.

Нагадаємо, в Одеській області виник скандал — військові залишились без боєприпасів нібито через дії ДБР. Також ДБР викрило Криворізьке підприємство, яке передало ЗСУ неякісні спальники.