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ГБР объявила подозрение заместителю командира 110-й бригады

30 декабря 2024 16:03
Аркадий Пастула - Редактор
Заместителю командира 110-й бригады объявили подозрение за схему с отсутствующими подчиненными
Задержание заместителя командира 110-й бригады. Фото: ГБР
Аркадий Пастула - Редактор

Государственное бюро расследований объявило подозрение заместителю командира 110-й бригады. Он зарабатывал на отсутствующих подчиненных.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в понедельник, 30 декабря.

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С января этого года заместитель командира организовал механизм получения денег от военных, которые не хотели проходить службу. Известно, что за половину зарплаты они могли не появляться на службу. Кроме того, некоторым из них периодически оформляли боевые выплаты.

Заместителя командира 110-й бригады задержали
Задержанный заместитель командира 110-й бригады. Фото: ГБР

"Следствию известно как минимум о четырех лицах, которые регулярно пользовались такой схемой. Убытки государству составляют более 2,2 млн грн. По оперативной информации, количество участников схемы может достигать десятков человек", — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что противоправную деятельность разоблачил подчиненный заместителя командира. Он забрал у фигуранта сумку с 1,5 млн грн и передал ее правоохранителям.

С целью мести заместитель командира бригады пытался шантажировать подчиненного, подавая документы, что якобы тот самовольно покинул воинскую часть с оружием.

Скандал в 110-й бригаде ВСУ
Обыски у заместителя командира 110-й бригады. Фото: ГБР

В ходе обысков у фигуранта изъяли автомат, а также средства в разной валюте на сумму более 5 млн грн.

Коррупция в 110-й бригаде
Обыски у заместителя командира 110-й бригады. Фото: ГБР

Его подозревают в превышении служебных полномочий, в присвоении оружия путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения. Заместителю командира грозит 15 лет лишения свободы.

Сейчас ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, бывший командир полка "Азов" и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, заявил, что украинская армия еще не перешла на современные форматы.

Ранее командир 211-й понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи 20 декабря после уплаты залога.

война ГБР обыски деньги Украина подозрение

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