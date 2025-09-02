Закарпатец предлагал пограничнику взятку за побег из Украины

Задержание мужчин, которые бежали за границу. Фото: ГПСУ

На Закарпатье 24-летний местный житель организовал "бизнес" и хотел переправить в Румынию двух мужчин призывного возраста. Для этого он пытался дать взятку пограничнику.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 2 сентября.

Какую схему придумал закарпатец

В ГПСУ рассказали, что для налаживания "бизнеса", 24-летний парень обратился к военнослужащему одного из подразделений охраны государственной границы. Он предложил пограничнику взятку в размере 600 долларов и хотел, чтобы он предоставил информацию о расположении пограничных нарядов и размещении технических средств.

"Военнослужащий отказался от предложения и сообщил об этом компетентные органы, ведь приоритетом для сотрудников Госпогранслужбы является нулевая толерантность к коррупции", — говорится в сообщении.

В результате правоохранители задержали закарпатца "на горячем", когда он получал 1000 долларов от двух своих "клиентов" в городе Виноградов Береговского района.

Что касается двух других мужчин, которые хотели сбежать в Румынию, против них составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

