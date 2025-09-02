Закарпатець пропонував прикордоннику хабар за втечу з України

Затримання чоловіків, які втікали за кордон. Фото: ДПСУ

На Закарпатті 24-річний місцевий житель організував "бізнес" і хотів переправити в Румунії двох чоловіків призовного віку. Для цього він намагався дати хабар прикордоннику.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі 2 вересня.

Яку схему вигадав закарпатець

У ДПСУ розповіли, що задля налагодження "бізнесу", 24-річний хлопець звернувся до військовослужбовця одного з підрозділів охорони державного кордону. Він запропонував прикордоннику хабар у розмірі 600 доларів і хотів, аби він надав інформацію щодо розташування прикордонних нарядів та розміщення технічних засобів.

"Військовослужбовець відмовився від пропозиції та повідомив про це компетентні органи, адже пріоритетом для співробітників Держприкордонслужби є нульова толерантність до корупції", — йдеться у повідомленні.

В результаті правоохоронці затримали закарпатця "на гарячому", коли він отримував 1000 доларів від двох своїх "клієнтів" в місті Виноградів Берегівського району.

Що стосується двох інших чоловіків, які хотіли втекти в Румунію, проти них склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповідали, через який кордон частіше біжать ухилянти. Кожного дня виловлюють близька десяти чоловіків з підробленими документами.

Також ми писали, що священник сховав ухилянта під рясами і віз за кордон. "Пасажира" мали переправити до Словаччини за 10 тис. доларів.