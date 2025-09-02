Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Давав хабар прикордоннику — закарпатець допомагав ухилянтам

Давав хабар прикордоннику — закарпатець допомагав ухилянтам

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 16:49
Закарпатець пропонував прикордоннику хабар за втечу з України
Затримання чоловіків, які втікали за кордон. Фото: ДПСУ

На Закарпатті 24-річний місцевий житель організував "бізнес" і хотів переправити в Румунії двох чоловіків призовного віку. Для цього він намагався дати хабар прикордоннику.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі 2 вересня.

Реклама
Читайте також:

Яку схему вигадав закарпатець 

У ДПСУ розповіли, що задля налагодження "бізнесу", 24-річний хлопець звернувся до військовослужбовця одного з підрозділів охорони державного кордону. Він запропонував прикордоннику хабар у розмірі 600 доларів і хотів, аби він надав інформацію щодо розташування прикордонних нарядів та розміщення технічних засобів.

"Військовослужбовець відмовився від пропозиції та повідомив про це компетентні органи, адже пріоритетом для співробітників Держприкордонслужби є нульова толерантність до корупції", — йдеться у повідомленні.

В результаті правоохоронці затримали закарпатця "на гарячому", коли він отримував 1000 доларів від двох своїх "клієнтів" в місті Виноградів Берегівського району. 

Що стосується двох інших чоловіків, які хотіли втекти в Румунію, проти них склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповідали, через який кордон частіше біжать ухилянти. Кожного дня виловлюють близька десяти чоловіків з підробленими документами.

Також ми писали, що священник сховав ухилянта під рясами і віз за кордон. "Пасажира" мали переправити до Словаччини за 10 тис. доларів. 

кордон хабар Закарпаття війна в Україні ухилянти ДПСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації