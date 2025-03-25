Daily Express создала обложку, посвященную обстрелам Украины и Трампу

Daily Express на обложке напомнила Трампу об обстрелах Украины
Британская газета Daily Express посвятила обложку разрушительным российским обстрелам украинских городов. Это произошло после того, как их репортер попал под атаку "Шахедами" в Киеве.
Обложка была опубликована в газете Daily Express во вторник, 25 марта.
Трампу напомнили, кто настоящие жертвы в войне
Репортер Джон Мароне, который недавно находился в Киеве, описал собственный опыт переживания атаки на столицу Украины, во время которой погибли три человека, среди которых были отец и его 5-летняя дочь.
Вспоминая трагедию, Джон Мароне выражает свое возмущение словами Стива Уиткоффа, спецпредставителя Дональда Трампа, который на следующий день после атаки рассказывал, как ему нравится Путин и как он стремится к миру.
"Мой страх прошлой ночью сменяется гневом и отвращением. Мистер Трамп, вы должны проснуться и осознать жестокое убийство невинных мирных жителей россиянами, которое происходит здесь. Мы — жертвы", — написал он.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 марта атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате массированного обстрела погибли люди, среди них — ребенок.
Один из жителей дома, куда упали обломки российских дронов, рассказал об атаке. Он отметил, что погибла его соседка, которую не успели спасти.
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