Daily Express создала обложку, посвященную обстрелам Украины и Трампу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Британская газета Daily Express посвятила обложку разрушительным российским обстрелам украинских городов. Это произошло после того, как их репортер попал под атаку "Шахедами" в Киеве.

Обложка была опубликована в газете Daily Express во вторник, 25 марта.

Читайте также:

Обложка Daily Express. Фото: Новини.LIVE

Трампу напомнили, кто настоящие жертвы в войне

Репортер Джон Мароне, который недавно находился в Киеве, описал собственный опыт переживания атаки на столицу Украины, во время которой погибли три человека, среди которых были отец и его 5-летняя дочь.

Вспоминая трагедию, Джон Мароне выражает свое возмущение словами Стива Уиткоффа, спецпредставителя Дональда Трампа, который на следующий день после атаки рассказывал, как ему нравится Путин и как он стремится к миру.

"Мой страх прошлой ночью сменяется гневом и отвращением. Мистер Трамп, вы должны проснуться и осознать жестокое убийство невинных мирных жителей россиянами, которое происходит здесь. Мы — жертвы", — написал он.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 марта атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате массированного обстрела погибли люди, среди них — ребенок.

Один из жителей дома, куда упали обломки российских дронов, рассказал об атаке. Он отметил, что погибла его соседка, которую не успели спасти.