Daily Express створила обкладинку, присвячену обстрілам України та Трампу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Британська газета Daily Express присвятила обкладинку руйнівним російським обстрілам українських міст. Це сталося після того, як їхній репортер потрапив під атаку "Шахедами" в Києві.

Обкладинка була опублікована в газеті Daily Express у вівторок, 25 березня.

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Обкладинка Daily Express. Фото: Новини.LIVE

Трампу нагадали, хто справжні жертви у війні

Репортер Джон Мароне, який нещодавно перебував у Києві, описав власний досвід переживання атаки на столицю України, під час якої загинули троє людей, серед яких були батько та його 5-річна донька.

Згадуючи трагедію, Джон Мароне висловлює своє обурення словами Стіва Віткоффа, спецпредставника Дональда Трампа, який на наступний день після атаки розповідав, як йому подобається Путін і як він прагне до миру.

"Мій страх минулої ночі змінюється гнівом і огидою. Містере Трамп, ви повинні прокинутися й усвідомити жорстоке вбивство невинних мирних жителів росіянами, яке відбувається тут. Ми — жертви", — написав він.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 23 березня атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок масованого обстрілу загинули люди, серед них — дитина.

Один з мешканців будинку, куди впали уламки російських дронів, розповів про атаку. Він зазначив, що загинула його сусідка, яку не встигли врятувати.