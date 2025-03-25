Daily Express створила обкладинку, присвячену обстрілам України та Трампу

Daily Express на обкладинці нагадала Трампу про обстріли України
Британська газета Daily Express присвятила обкладинку руйнівним російським обстрілам українських міст. Це сталося після того, як їхній репортер потрапив під атаку "Шахедами" в Києві.
Обкладинка була опублікована в газеті Daily Express у вівторок, 25 березня.
Трампу нагадали, хто справжні жертви у війні
Репортер Джон Мароне, який нещодавно перебував у Києві, описав власний досвід переживання атаки на столицю України, під час якої загинули троє людей, серед яких були батько та його 5-річна донька.
Згадуючи трагедію, Джон Мароне висловлює своє обурення словами Стіва Віткоффа, спецпредставника Дональда Трампа, який на наступний день після атаки розповідав, як йому подобається Путін і як він прагне до миру.
"Мій страх минулої ночі змінюється гнівом і огидою. Містере Трамп, ви повинні прокинутися й усвідомити жорстоке вбивство невинних мирних жителів росіянами, яке відбувається тут. Ми — жертви", — написав він.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 23 березня атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок масованого обстрілу загинули люди, серед них — дитина.
Один з мешканців будинку, куди впали уламки російських дронів, розповів про атаку. Він зазначив, що загинула його сусідка, яку не встигли врятувати.
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