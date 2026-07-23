CNN: Трамп заключил ядерную сделку с Саудовской Аравией

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Президент США Дональд Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией. Документ может привести к тому, что страна начнет обогащать собственное топливо для гражданских реакторов, не принимая при этом "золотой стандартами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Что известно о ядерной сделке между США и Саудовской Аравией

Как пишет издание, в Министерство энергетики США объявило о подписании сделки в среду. Далее оно будет направлено в Конгресс для обязательного рассмотрения.

По словам американского чиновника, сделка, более известная как соглашение 123, рассчитана на 30 лет и предусматривает предоставление американскими компаниями технологий экспертных знаний для развития саудовской программы.

Однако CNN уточняет, что любая сделка, которая предоставит Саудовской Аравии доступ к ядерным ядерным технологиям, может вызвать споры как внутри страны, так и в более широком смысле на Ближнем Востоке. Причина в том, что возможность обогащения ядерного топлива теоретически может потом привести к созданию ядерного оружия.

Министр энергетики Крис Райт в заявлении, сопровождающем объявление о подписании соглашений, утверждает, что "эти соглашения соответствуют самым высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения".

Ранее CNN писало, что администрация на протяжении нескольких месяцев затягивала заключение сделки из-за опасений по поводу войны с Ираном, а также возможного неодобрения со стороны Конгресса.

Резюмируя издание добавило, что прежде чем можно будет начать обогащение урана, совместная американо-саудовская группа должна будет изучить целесообразность и коммерческую жизнеспособность этого процесса. Причем американцы построят объект, не передавая Саудовской Аравии секретные технологии.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что странам без ядерного оружия очень важно найти другие реальные методы для безопасности. По его словам, сейчас в мире есть много технологических вариантов для защиты от нападений.

Также мы рассказывали, как 30 лет назад Украина потеряла статус ядерной державы.