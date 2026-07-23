Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня CNN: Трамп заключил ядерную сделку с Саудовской Аравией

CNN: Трамп заключил ядерную сделку с Саудовской Аравией

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 03:00
Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией. Документ может привести к тому, что страна начнет обогащать собственное топливо для гражданских реакторов, не принимая при этом "золотой стандартами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Что известно о ядерной сделке между США и Саудовской Аравией

Как пишет издание, в Министерство энергетики США объявило о подписании сделки в среду. Далее оно будет направлено в Конгресс для обязательного рассмотрения.

По словам американского чиновника, сделка, более известная как соглашение 123, рассчитана на 30 лет и предусматривает предоставление американскими компаниями технологий экспертных знаний для развития саудовской программы.

Однако CNN уточняет, что любая сделка, которая предоставит Саудовской Аравии доступ к ядерным ядерным технологиям, может вызвать споры как внутри страны, так и в более широком смысле на Ближнем Востоке. Причина в том, что возможность обогащения ядерного топлива теоретически может потом привести к созданию ядерного оружия.

Читайте также:

Министр энергетики Крис Райт в заявлении, сопровождающем объявление о подписании соглашений, утверждает, что "эти соглашения соответствуют самым высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения".

Ранее CNN писало, что администрация на протяжении нескольких месяцев затягивала заключение сделки из-за опасений по поводу войны с Ираном, а также возможного неодобрения со стороны Конгресса.

Резюмируя издание добавило, что прежде чем можно будет начать обогащение урана, совместная американо-саудовская группа должна будет изучить целесообразность и коммерческую жизнеспособность этого процесса. Причем американцы построят объект, не передавая Саудовской Аравии секретные технологии.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что странам без ядерного оружия очень важно найти другие реальные методы для безопасности. По его словам, сейчас в мире есть много технологических вариантов для защиты от нападений.

Также мы рассказывали, как 30 лет назад Украина потеряла статус ядерной державы.

Дональд Трамп ядерное оружие Саудовская Аравия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации