CNN: Трамп заключил ядерную сделку с Саудовской Аравией
Президент США Дональд Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией. Документ может привести к тому, что страна начнет обогащать собственное топливо для гражданских реакторов, не принимая при этом "золотой стандартами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.
Что известно о ядерной сделке между США и Саудовской Аравией
Как пишет издание, в Министерство энергетики США объявило о подписании сделки в среду. Далее оно будет направлено в Конгресс для обязательного рассмотрения.
По словам американского чиновника, сделка, более известная как соглашение 123, рассчитана на 30 лет и предусматривает предоставление американскими компаниями технологий экспертных знаний для развития саудовской программы.
Однако CNN уточняет, что любая сделка, которая предоставит Саудовской Аравии доступ к ядерным ядерным технологиям, может вызвать споры как внутри страны, так и в более широком смысле на Ближнем Востоке. Причина в том, что возможность обогащения ядерного топлива теоретически может потом привести к созданию ядерного оружия.
Министр энергетики Крис Райт в заявлении, сопровождающем объявление о подписании соглашений, утверждает, что "эти соглашения соответствуют самым высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения".
Ранее CNN писало, что администрация на протяжении нескольких месяцев затягивала заключение сделки из-за опасений по поводу войны с Ираном, а также возможного неодобрения со стороны Конгресса.
Резюмируя издание добавило, что прежде чем можно будет начать обогащение урана, совместная американо-саудовская группа должна будет изучить целесообразность и коммерческую жизнеспособность этого процесса. Причем американцы построят объект, не передавая Саудовской Аравии секретные технологии.
Как сообщали Новини.LIVE, в июне руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что странам без ядерного оружия очень важно найти другие реальные методы для безопасности. По его словам, сейчас в мире есть много технологических вариантов для защиты от нападений.
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