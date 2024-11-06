Кто может победить на выборах в США 2024 – CNN дало прогноз о Вашингтоне

CNN допустил, кто может победить в Вашингтоне на выборах в США
В США продолжаются подсчеты голосов на выборах президента страны. Журналисты прогнозируют, кто может одержать победу в штате Вашингтон.
Об этом сообщает CNN.
Кто может победить в штате Вашингтон
По прогнозу CNN, в штате Вашингтон, скорее всего, может победить вице-президент Камала Харрис.
"На кону 12 голосов избирателей в штате Вашингтон. Для победы на президентских выборах 2024 года нужно не менее 270 голосов выборщиков", — объяснили журналисты.
Отметим, что в скором времени закроются избирательные участки на Гавайях, где на кону остается четыре голоса избирателей. Кандидаты в президенты должны набрать не менее 270 голосов для победы на выборах.
Также по прогнозам CNN, Камала Харрис может победить в Виргинии и Гавайях.
Напомним, штаб Камалы Гаррис заявил, что готовится к судебным искам после выборов.
Также Дональд Трамп заявил, что в Филадельфии якобы сфальсифицировали голоса на выборах, и обратился в полицию.
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