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Почему "Шахед" такой громкий и чем отличаются черные модели — мнение эксперта

11 октября 2024 17:22
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Черные беспилотники Шахед — чем они отличаются от обычных
Руководитель КНИИСЭ Андрей Кульчицкий. Фото: скриншот
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Россияне затирают маркировку на ударных беспилотниках "Шахед", чтобы невозможно было установить страну происхождения комплектующих. Однако можно отличить, какие дроны были собраны в России, а какие были изготовлены в Иране.

Об этом рассказал руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий эксклюзивно для Новини.LIVE.

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По словам эксперта, причина сильного звука от "Шахедов" заключается в использовании двигателей общего назначения, характерных для бытовой техники.

"Я тоже удивлен, что глушители не поставили. Может, потеря мощности, может, другие вопросы", — сказал Кульчицкий.

Также эксперт рассказал, что российские модификации "Шахедов", такие как "Герань-2", отличаются по конструкции, что затрудняет идентификацию производителей некоторых компонентов.

"Карбоновый и некрашеный черный корпус — это российский "Шахед", который обозначен буквой "К". Там изменены запчасти, комплектующие, потому что это российская сборка. В Иране он назывался "Шахед -136", а россияне его определяют как "Герань 2" , — добавил руководитель лаборатории военных исследований.

Он подчеркнул, что определяют происхождение дронов с помощью маркировки, однако россияне на некоторых беспилотниках затирают маркировку, чтобы нельзя было установить производителя комплектующих.

Ранее мы сообщали, что около 200 женщин от 18 до 22 лет со всей Африки были наняты для работы на заводе в "Алабуге". Там они вместе с российскими студентами профессионально-технических училищ собирают тысячи ударных беспилотников "Шахед", предназначенных для атак на украинские города.

Также мы писали, Россия получила новые возможности производства иранских дронов "Шахед". Таким образом она может производить еще больше ударных беспилотников.

беспилотники дрон Шахид-136 дроны война в Украине Шахед

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