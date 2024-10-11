Чорні безпілотники Шахед — чим вони відрізняються від звичайних

Керівник КНДІСЕ Андрій Кульчицький. Фото: скриншот

Росіяни затирають маркування на ударних безпілотниках "Шахед", аби неможливо було встановити країну походження комплектуючих. Проте можна відрізнити, які саме дрони були зібрані в Росії, а які були виготовлені в Ірані.

Про це розповів керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький ексклюзивно для Новини.LIVE.

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За словами експерта, причина сильного звуку від "Шахедів" полягає у використанні двигунів загального призначення, які характерні для побутової техніки.

"Я теж здивований, що глушники не поставили. Може, втрата потужності, може, інші питання", — сказав Кульчицький.

Також експерт розповів, що російські модифікації "Шахедів", такі як "Герань-2", відрізняються за конструкцією, що ускладнює ідентифікацію виробників деяких компонентів.

"Карбоновий та нефарбований чорний корпус — це російський "Шахед", який позначений літерою "К". Там змінено запчастини, комплектуючі, бо це російська зборка. В Ірані він називався "Шахед -136", а росіяни його визначають як "Герань 2", — додав керівник лабораторії військових досліджень.

Він підкреслив, що визначають походження дронів за допомогою маркування, проте росіяни на деяких безпілотниках затирають маркування, аби не можна було встановити виробника комплектуючих.

Раніше ми повідомляли, що близько 200 жінок віком від 18 до 22 років з усієї Африки були найняті для роботи на заводі в "Алабузі". Там вони разом із російськими студентами професійно-технічних училищ збирають тисячі ударних безпілотників "Шахед", призначених для атак на українські міста.

Також ми писали, Росія отримала нові можливості виробництва іранських дронів "Шахед". Таким чином вона може виготовляти ще більше ударних безпілотників.