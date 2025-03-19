Во время вражеских атак ПВО Украины использует РЭБ, поэтому сигнал GPS может исчезать

Почему во время атак исчезает GPS — военный эксперт ответил
Иногда во время вражеских атак и воздушных тревог жители населенных пунктов замечают, что их гаджеты теряют правильную геолокацию. Но этот эффект является следствием защиты от вражеских дронов и ракет.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил представитель Минстратегпрома Илья Кухаренко.
Почему может исчезнуть сигнал GPS
Илья отметил, что на сигнал со спутников влияют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые применяют противовоздушные силы Украины. Это делается для того, чтобы вражеские дроны и ракеты теряли возможность ориентироваться в пространстве, ведь в них используется геолокация.
РЭБ подменяет спутниковые координаты, из-за чего устройства показывают ложное местонахождение. Некоторые телефоны менее чувствительны к таким изменениям, потому что используют навигацию через мобильные вышки.
Что касается самих "Шахедов", то их спутниковая навигация аналогична той, что применяется в КАБах и крылатых ракетах.
Напомним, в КГВА назвали количество сбитых вражеских ударных беспилотников.
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