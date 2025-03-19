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Почему во время атак исчезает GPS — военный эксперт ответил

19 марта 2025 23:37
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Во время вражеских атак ПВО Украины использует РЭБ, поэтому сигнал GPS может исчезать
Мобильный комплекс РЭБ "Джеб". Фото: Новини.LVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Иногда во время вражеских атак и воздушных тревог жители населенных пунктов замечают, что их гаджеты теряют правильную геолокацию. Но этот эффект является следствием защиты от вражеских дронов и ракет.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил представитель Минстратегпрома Илья Кухаренко.

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Илья отметил, что на сигнал со спутников влияют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые применяют противовоздушные силы Украины. Это делается для того, чтобы вражеские дроны и ракеты теряли возможность ориентироваться в пространстве, ведь в них используется геолокация.

РЭБ подменяет спутниковые координаты, из-за чего устройства показывают ложное местонахождение. Некоторые телефоны менее чувствительны к таким изменениям, потому что используют навигацию через мобильные вышки.

Что касается самих "Шахедов", то их спутниковая навигация аналогична той, что применяется в КАБах и крылатых ракетах.

Напомним, в КГВА назвали количество сбитых вражеских ударных беспилотников.

А в ГСЧС обнародовали кадры последствий российской атаки по больницам в Сумской области.

ПВО дроны война в Украине навигация РЭБ GPS
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