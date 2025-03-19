Під час ворожих атак ППО України використовує РЕБ, тому сигнал GPS може зникати

Мобільний комплекс РЕБ "Джеб". Фото: Новини.LVE

Іноді під час ворожих атак та повітряних тривог мешканці населених пунктів помічають, що їхні гаджети втрачають правильну геолокацію. Але цей ефект є наслідком захисту від ворожих дронів та ракет.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив представник Мінстратегпрому Ілля Кухаренко.

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Ілля зазначив, що на сигнал зі супутників впливають засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які застосовують протиповітряні сили України. Це робиться для того, щоб ворожі дрони та ракети втрачали можливість орієнтуватись у просторі, адже в них використовується геолокація.

РЕБ підміняє супутникові координати, через що пристрої показують хибне місцезнаходження. Деякі телефони менш чутливі до таких змін, бо використовують навігацію через мобільні вежі.

Щодо самих "Шахедів", то їхня супутникова навігація аналогічна тій, що застосовується в КАБах і крилатих ракетах.

Нагадаємо, у КМВА назвали кількість збитих ворожих ударних безпілотників.

А у ДСНС оприлюднили кадри наслідків російської атаки по лікарнях в Сумській області.