Пересечение границы — мужчинам не удалось попасть в Словакию, потому что их заметила "птичка"

На границе были задержаны мужчины. Фото: ГПСУ

В Закарпатской области пограничники задержали мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу и попасть в Словакию. Они выбрали "самый легкий" маршрут.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в воскресенье, 10 ноября.

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В ГПСУ говорят, что мужчины планировали незаконное пересечение украинско-словацкой границы.

"Задержание произошло на окраине Ужгорода, в 300 метрах от государственной границы. Один из задержанных не имел при себе документов. Все четверо оказались жителями Донецкой области", — говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что мужчин удалось заметить на границе с помощью дрона.

В ходе допроса они признались, что готовились к нелегальному "походу" около недели, выбрав, по их мнению, "самый легкий" маршрут.

"Нарушителей доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Их дела передадут в суд, который определит ответственность для каждого", — подытожили в ГПСУ.

Раньше мы рассказывали историю мужчины, который хотел переплыть Тису, а попал служить в ГПСУ.

А представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что десятки мужчин погибли, пытаясь незаконно пересечь границу в горах и через водоемы. Больше всего жизней унесла река Тиса.