Перетин кордону — чоловікам не вдалось потрапити до Словаччини, бо їх помітила "пташка"

На кордоні затримали чоловіків. Фото: ДПСУ

В Закарпатській області прикордонники затримали чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон із потрапити у Словаччину. Вони обрали "найлегший" маршрут.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у неділю, 10 листопада.

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У ДПСУ кажуть, що чоловіки планували незаконний перетин українсько-словацького кордону.

"Затримання відбулося на околиці Ужгорода, за 300 метрів від державного кордону. Один із затриманих не мав при собі документів. Усі четверо виявилися мешканцями Донеччини", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники додали, що чоловіків вдалось помітити на кордоні за допомогою дрона.

Під час допиту вони зізналися, що готувалися до нелегального "походу" близько тижня, обравши, на їхню думку, "найлегший" маршрут.

"Порушників доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративно-процесуальних документів за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Їхні справи передадуть до суду, який визначить відповідальність для кожного", — підсумували у ДПСУ.

Раніше ми розповідали історію чоловіка, який хотів переплисти Тису, а потрапив служити в ДПСУ.

А речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що десятки чоловіків загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон у горах та через водойми. Найбільше життів забрала річка Тиса.